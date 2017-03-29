Мусульмане Эстонии с размахом отметили новый год — Новруз

Азербайджанцы Эстонии отмечают мусульманский весенний праздник Новруз Байрам, который означает наступление Нового года. Отмечают его всегда с размахом, ведь по поверьям, чем веселее он пройдет, тем щедрее будет природа, передает "Актуальная камера".

Вкуснейшая восточная кухня, зрелищные народные танцы - древнейший праздник Новруз Байрам известен уже более трех тысяч лет. Хотя его в основном отмечают в мусульманских странах, это вовсе не религиозный праздник. Он означает наступление Нового года по астрономическому солнечному календарю.

"Новруз Байрам - это по нашему Новый год. Это когда заканчивается зима, начинается весна. Считается, что это приход весны, новой жизни. Вообще, это очень древний праздник", - рассказал председатель Азербайджанского культурного центра в Таллинне Ниязи Гаджиев.

Праздник широко отмечают азербайджанцы, башкиры, татары, узбеки и другие мусульмане.

Празднование возрождения природы стало традиционным и в Эстонии, подобные мероприятия проходят не первый год и пользуются популярностью. Мусульманский Новый год отдаленно напоминает и местные праздники.

"Традиции очень разные, но очень схожие. Что интересно - в этот праздник мы красим яйца, у эстонцев и русских тоже есть такая традиция на Пасху. Один из символов праздника - огонь. Зажигаем огонь, прыгаем, чтобы все наши невзгоды, проблемы остались там. В Эстонии отмечаем Яанов день, тоже огонь разжигаем", - добавил Гаджиев.

Праздник действительно можно назвать вкусным. На столе обязательно должен быть плов. Угодить можно практически любому, ведь в азербайджанской кухне насчитывается до двухсот видов плова. Не обойдется торжество и без символа жизни и богатства - жареной пшеницы. А аппетитные сладости пахлава и шекербура олицетворяют луну и звезды.

Именно в этот праздник принято прощать друг другу любые обиды.