В четверг без осадков, воздух прогреется до 6 градусов тепла

Ночью - ясная погода, без осадков. Столбики термометров опустятся до -1 и даже -6 градусов. Подует северо-западный и северный ветер со скоростью от 2 до 8, порывами до 12 м/с.

Днём небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений от 2 до 7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха повысится до 6°C.