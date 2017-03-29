В четверг без осадков, воздух прогреется до 6 градусов тепла ({{commentsTotal}})
Весна понемногу набирает обороты. Завтра будет солнечно и сухо, передает "Актуальная камера".
Ночью - ясная погода, без осадков. Столбики термометров опустятся до -1 и даже -6 градусов. Подует северо-западный и северный ветер со скоростью от 2 до 8, порывами до 12 м/с.
Днём небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений от 2 до 7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха повысится до 6°C.
Редактор: Надежда Берсенёва