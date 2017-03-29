Посольства России и Белоруссии осудили высказывания лектора ТТУ Евгена Цыбуленко

"Террористические акты, которые в последние годы потрясли немало стран в Европе и во всем мире, вызвали однозначное осуждение международного сообщества. Очевидно, что терроризм – глобальная угроза, и бороться с ним необходимо общими усилиями, не допуская появления малейших ростков экстремистских идеологий и радикальных воззрений", - говорится в заявлении двух посольств.

"Тем более нетерпимым представляется появление одиозных посланий ненависти и агрессии, ничем не отличающихся от листовок главарей кровавых террористических группировок. Красноречивый пример тому – открытые призывы к убийству сотрудников правоохранительных органов в Российской Федерации и Республике Беларусь, опубликованные на днях в блоге «эстонского бандеровца» Е.Цыбуленко", - говорится в заявлении.

Цыбуленко удалил свой пост

"Не разделяю я этого энтузиазма по поводу митингов в России и Беларуси. Пока подобные митинги будут веселым сафари для ментов без всякого для них риска - ничего в этих тоталитарных странах не изменится. Тоталитарные режимы свергаются только силой. По хорошему, ни Путин, ни Лукашенко, власть не отдадут. Берите пример с Украины, только не тратье время зря - уничтожайте ментов, росгвардию, ФСБ/КГБ и других псов режима сразу и до конца, без всякой жалости. Иначе рано или поздно они возьмут реванш. Особенно это касается России - все представители военизированных структур там (кроме МЧС, если они не принимают непосредственное участие в боевых действиях) - это законные военные цели, их можно и нужно просто убивать, убивать, как можно больше, так как РФ - государство агрессор, как в отношении соседних стран, так и в отношении собственного народа", - написал Цыбуленко на своей странице в Livejournal, но на данный момент этот пост удален.

"Показательно, что в данном случае речь идет не о безвестном активисте-одиночке, скрывающемся в глубоком подполье. Цыбуленко, как можно понять, публичная и в некоторых кругах рукопожатная фигура – бывший украинский, а ныне эстонский гражданин, имеет ученую степень профессора, преподает в Таллинском техническом университете. Такой послужной список вызывает полное недоумение ввиду явных экстремистских взглядов, которые проповедует этот индивид. Не укладывается в голове, как может именоваться "юристом-международником" и профессором тот, кто регулярно выступает с человеконенавистническими прокламациями", - говорится в заявлении дипломатов.

"Ведь опубликованные им призывы в правовых системах практически всех государств мира подпадают под действие статей Уголовного кодекса, где говорится о привлечении к уголовной ответственности лиц, обвиняемых в разжигании вражды на национальной и иной почве, экстремизме и подстрекательстве к насильственным действиям", - отмечают посольства.

"Правомерно ожидать от эстонских компетентных органов официальной оценки призывов эстонского гражданина Цыбуленко к массовым убийствам и принятия действенных мер по пресечению подобных провокационных высказываний. Это было бы воспринято как подтверждение эстонской стороной приверженности борьбе с международным экстремизмом не на словах, а на деле", - заключают представители посольств РФ и РБ.

"Конечно, не считаю экстремизмом. Уничтожать агрессоров и оккупантов – это нормально и естественно как с моральной, так и с правовой точки зрения", - объяснил Цыбуленко свою позицию порталу Stolitsa.ee.

Евген Цыбуленко - уроженец Симферополя, в Эстонию приехал преподавать в 2003 году. В декабре 2009 правительством Эстонии было принято решение о предоставлении Цыбуленко гражданства Эстонии за особые заслуги. Решение вступило в силу после того, как Цыбуленко отказался от гражданства Украины.

С 15 октября 2014 года Цыбуленко состоит в Свободной партии. В списке этой партии весной 2015 года он баллотировался в Рийгикогу. Получил в Ида-Вирумаа 25 голосов.