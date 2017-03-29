Актуальная камера 29.03.2017 (20:00)

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rus.err.ee

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Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"
В Ида-Вирумаа начался суд над "крышей" наркодилеров
LIVE: прямая трансляция с ЧМ по фигурному катанию, короткая программа спортивных пар

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. 29 марта телеканал ETV+ и портал rus.err.ee ведут прямую трансляцию соревнований спортивных пар с комментариями местных экспертов на русском языке.

Тереза Мэй запустила процедуру выхода Великобритании из ЕС

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Правительство планирует утвердить план ERR на строительство теледома стоимостью 50 млн евро
В Маарду текст "Тотального диктанта" зачитает бывший вице-мэр Нарвы Максим Волков
Мнение / Интервью
Постпред Эстонии в ЕС: связи британцев с ЕС очень сложно разорвать

Отношения между Великобританией и Европейским союзом сильно переплетены, разорвать их будет очень сложно, сказал постоянный представитель Эстонии в Евросоюзе Матти Маазикас.

Эксперты: на ЧМ по фигурному катанию мужчины выступят на пределе человеческих возможностей
Николай Бенцлер: театральная премия стала для меня полной неожиданностью
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Молодежный лагерь "Куртна" пойдет с молотка
В Ийзаку из-за ветра рухнула смотровая башня
В Йыхви украли грузовик
Поезд, в котором произошла утечка химикатов, добрался без дополнительных проблем до Мууга
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Церемония прощания с Владимиром Казаченком состоится в Санкт-Петербурге 30 марта
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Парламент Шотландии одобрил новый референдум о независимости
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ЭСТОНИЯ
В Тарту расследуют причины серии пожаров на окраине города

На окраине Тарту, в так называемом Шанхае участились пожары в самовольно возведённых садовых домиках и гаражах; в этом месяце в огне погибла пожилая женщина. Поскольку земля, на которой происходят возгорания, принадлежит городу, спасательные службы обратились к муниципальным властям с просьбой ликвидировать незаконные постройки, угрожающие здоровью и жизни людей, передает "Актуальная камера".
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В Таллинн приедет еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг
ЭКОНОМИКА
Эстония выделит на реализацию экологических проектов 7,2 млн евро
Фирма AirBaltic планирует к 2021 году увеличить до 11 число прямых рейсов из Таллинна
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Nordea прогнозирует рост экономики Эстонии в 2017 году на 2,5%
27.03
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Годовой рост кредитного портфеля действующих в Эстонии банков в IV квартале замедлился
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Убытки госкомпании Eesti Raudtee выросли почти до 11 млн евро
СПОРТ
ФОТО и ВИДЕО: Хелери Хяльвин не прошла в произвольную программу на ЧМ по фигурному катанию
Сборная Грузии по футболу оставила национальную команду Латвии без главного тренера
Со среды по воскресенье ERR транслирует ЧМ по фигурному катанию с комментариями на русском
Обновлено: 16:29
Эстонская фигуристка Хелери Хялвин в короткой программе выйдет на лед 14-й
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Более половины претендентов на пост худрука Русского театра отсеяны комиссией
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Музыкальный эксперт Пихламяги: Россия предвидела, что ей откажут в выступлении на "Евровидении"
Первый канал отказался от дистанционного участия Самойловой в "Евровидении"
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Тереза Мэй запустила процедуру выхода Великобритании из ЕС Обновлено
20:53
LIVE: прямая трансляция с ЧМ по фигурному катанию, короткая программа спортивных пар
20:40
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20:28
Департамент инфосистем: VKG в 2016 году стало жертвой кибершпионажа
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Молодежный лагерь "Куртна" пойдет с молотка
19:19
Жительницу Пярнумаа приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство на почве ревности Обновлено
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Актуальная камера 28.03.2017 (19:45)

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Сегодня в Эстонии вспоминали жертв мартовских депортаций
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