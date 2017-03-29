Актуальная камера 29.03.2017 (20:00)

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. 29 марта телеканал ETV+ и портал rus.err.ee ведут прямую трансляцию соревнований спортивных пар с комментариями местных экспертов на русском языке.
Отношения между Великобританией и Европейским союзом сильно переплетены, разорвать их будет очень сложно, сказал постоянный представитель Эстонии в Евросоюзе Матти Маазикас.
На окраине Тарту, в так называемом Шанхае участились пожары в самовольно возведённых садовых домиках и гаражах; в этом месяце в огне погибла пожилая женщина. Поскольку земля, на которой происходят возгорания, принадлежит городу, спасательные службы обратились к муниципальным властям с просьбой ликвидировать незаконные постройки, угрожающие здоровью и жизни людей, передает "Актуальная камера".