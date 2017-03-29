Леонид Карабешкин: на проектах текущего бюджетного периода выход Британии из ЕС не скажется

По мнению политолога и преподавателя международных отношений Евроакадемии Леонида Карабешкина, с финансирование европроектов, в связи с выходом Великобритании из ЕС, до 2030 года никаких проблем не будет.

Как пояснил Леонид Карабешкин, вклад Великобритании в бюджет ЕС, с учетом ВВП страны, должен был быть около 17 млрд фунтов. "Реально Британия выплачивала около 13 млрд и из этих средств порядка 5 получала обратно. Поэтому вклад Великобритании в бюджет ЕС был равен 8-9 млрд фунтов", - пояснил политолог в интервью «Актуальной камере».

Конечно, экономика Великобритании крупная, вклад значимый. "Но на финансирование проектов внутри нынешнего бюджетного периода этот исход средств сильно, я думаю, не отразится. Тем более, что проблем с финансированием сейчас в ЕС нет. Более того, реализуется политика количественного смягчения, в рамках которой ЕС и Европейский центральный банк стимулируют выпуск облигаций. Думаю, что до 2030 года никаких существенных изменений не будет", - считает Карабешкин.

Второй проблемой, из-за которой все волнуются, являются миграционные правила. Но и здесь, по мнению профессора, больших изменений ждать не стоит.

"Очевидно, что все беспокоятся и, возможно не без оснований, по поводу изменений в миграционной политике Великобритании. Ведь именно этот фактор стал одним из основных в процессе подготовки референдума по брекситу — неудовлетворенность жителей Великобритании теми либеральныими правилами иммиграции, которые страна была вынуждена выполнять. Но я думаю, что и здесь особых изменений реально ожидать не приходится, потому что нынешним гражданам ЕС, уже проживающим в Великобритании, Тереза Мэй обещала сохранить все как есть", - прокомментировал Карабешкин.

"Думаю, что и в отношении вновь прибывающих мигрантов существенно миграционные правила не ужесточатся. Об этом говорят эксперты и экономисты — для поддержания относительно высокого экономического роста экономика Великобритании нуждается в этих мигрантах. Да, и строго говоря, их поток уже постепенно начинает иссякать", - добавил Леонид Карабешкин.