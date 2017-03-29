Пярнуские баскетболисты поднялись на четвертое место в таблице ({{commentsTotal}})
На четвертое место в турнирной таблице чемпионата Эстонии по баскетболу поднялась команда "Пярну Садам".
Это произошло вечером в среду, 29 марта, после того, как подопечные Хейко Раннула в гостях со счетом 85:71 обыграли своего прямого конкурента - команду Таллиннского технического университета.
В дебюте встречи хозяева площадки были впереди со счетом 14:2, но в дальнейшем пярнусцам удалось внести в игру перелом. Как это часто бывает в баскетболе, решающей в матче стала третья четверть, которую гости выиграли с разницей в 11 очков.
Самым результативным в составе победителей оказался босниец Домагой Бубало, набравший 23 очка и сделавший 7 подборов.
После поражения от пярнусцев команда ТТУ опустилась на пятое место в турнирной таблице.
В апреле эти же команды встретятся в рамках четвертьфинальной серии плей-офф.
Редактор: Сергей Михайлов