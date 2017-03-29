Пярнуские баскетболисты поднялись на четвертое место в таблице

На четвертое место в турнирной таблице чемпионата Эстонии по баскетболу поднялась команда "Пярну Садам".

Это произошло вечером в среду, 29 марта, после того, как подопечные Хейко Раннула в гостях со счетом 85:71 обыграли своего прямого конкурента - команду Таллиннского технического университета.

В дебюте встречи хозяева площадки были впереди со счетом 14:2, но в дальнейшем пярнусцам удалось внести в игру перелом. Как это часто бывает в баскетболе, решающей в матче стала третья четверть, которую гости выиграли с разницей в 11 очков.

Самым результативным в составе победителей оказался босниец Домагой Бубало, набравший 23 очка и сделавший 7 подборов.

После поражения от пярнусцев команда ТТУ опустилась на пятое место в турнирной таблице.

В апреле эти же команды встретятся в рамках четвертьфинальной серии плей-офф.