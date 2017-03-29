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Силламяэ попросит 3,3 млн евро на строительство променада ({{commentsTotal}})

Силламяэ называют городом свежих морских ветров. Автор: sillamae.ee
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Мэрия Силламяэ намерена ходатайствовать перед Фондом развития предпринимательства (EAS) о финансировании строительства в городе прибрежного променада.

Речь идет о сумме размером до 3 340 000 евро. Наделить мэрию полномочиями для подачи соответствующего ходатайства на своем заседании в четверг, 30 марта, намерено Силламяэское городское собрание.

Если ходатайство в рамках программы "Усиление конкурентоспособности регионов" будет удовлетворено, то доля самофинансирования Силламяэ в ближайшие четыре года составит примерно 10% от общей суммы проекта, то есть около 300 тысяч евро.

Приступить к строительству можно будет в 2018 году.

По задумке проектировщиков, будущий променад станет важным городским объектом, не только соединяющим две части побережья вдоль реки Сытке, но и расширяющим дальнейшие возможности использования прибрежной территории.

Проектом предусмотрены в том числе смотровые площадки, эстрадная сцена и многофункциональная спортивная зона.

Редактор: Сергей Михайлов



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