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Бывшая старейшина Пыхья-Таллинна Карин Таммемяги избежала уголовного преследования ({{commentsTotal}})

Карин Таммемяги. Автор: Фото: Рене Сууркаев/ERR
Эстония
Эстония

Бывшая старейшина Пыхья-Таллинна Карин Таммемяги избежала обвинений по делу о краже лаптопа, в которой ее обвинила столичная мэрия летом прошлого года. В результате, прокуратура признаков преступления на основании поданного заявления не нашла.

Уголовное дело закрыто в связи с отсутствием оснований для расследования, говорится в постановлении Пыхьяской окружной прокуратуры.

С заявлением в полицию 14 июня обратился исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас. По его словам, после увольнения с поста старейшины в феврале прошлого года Таммемяги не вернула городу лаптоп стоимостью свыше 1000 евро.

Сама Таммемяги сказала, что вернула все вещи и объяснила щекотливую ситуацию желанием мэрии повлиять на судебный процесс, в котором она оспаривает свое увольнение.

В суде первой инстанции бывшая старейшина городу проиграла. Срок подачи апелляции на это решение истекает сегодня.

Редактор: Сергей Михайлов



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