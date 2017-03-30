Тартуский университет в четверг выбирает ректора

Тартуский университет в четверг, 30 марта, выбирает ректора. На эту должность претендуют два кандидата - нынешний глава вуза Волли Кальм и профессор практической философии Маргит Сутроп.

Состоявшиеся в первой половине марта публичные дебаты показали, что кандидаты в ректоры старейшего университета страны по-разному видят его ключевые задачи, передают утренние теленовости ETV+.

Действующий ректор Тартуского университета Волли Кальм подчеркнул необходимость повышать долю иностранных студентов. Его оппонент, декан факультета гуманитарных наук и искусств Маргит Сутроп, напротив, подчеркивала значимость университета в эстонском обществе и для решения внутренних стратегических проблем.

Для победы на выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой свыше половины членов университетской коллегии выборщиков, то есть получить как минимум 126 голосов.