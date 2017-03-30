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Волли Кальм переизбран ректором Тартуского университета ({{commentsTotal}})

Волли Кальм останется на посту ректора ТУ. Автор: ERR
Эстония
Эстония
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Тартуский университет в четверг, 30 марта, провел выборы ректора. По итогам двух туров голосования этот пост сохранил за собой Волли Кальм.

В первом туре Калм набрал 113 голосов, а его соперник Маргит Сутроп получила 97 голосов членов коллегии выборщиков.

Для победы на выборах кандидату необходимо было заручиться поддержкой свыше половины членов университетской коллегии выборщиков, то есть получить как минимум 116 голосов.

В итоге был проведен второй тур, в котором Кальм получил 147 голосов, сохранив таким образом пост ректора за собой.

Новый пятилетний срок его должностых полномочий начнется 1 июля.

Состоявшиеся в первой половине марта публичные дебаты показали, что кандидаты в ректоры старейшего университета страны по-разному видят его ключевые задачи, передали утренние теленовости ETV+.

Действующий ректор Тартуского университета Волли Кальм подчеркнул необходимость повышать долю иностранных студентов. Его оппонент, декан факультета гуманитарных наук и искусств Маргит Сутроп, напротив, подчеркивала значимость университета в эстонском обществе и для решения внутренних стратегических проблем.

Редактор: Сергей Михайлов



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