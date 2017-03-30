Комиссия сената расследует роль России в кампании Трампа

Видные сенаторы от Республиканской и Демократической партий Ричард Берр и Марк Уорнер заявили, что будут вместе расследовать обвинения России во вмешательстве в прошлогодние президентские выборы в США.

В четверг в сенатском комитете по разведке пройдут первые публичные слушания о ходе расследования, передает Би-би-си.

Глава сенатского комитета по разведке Ричард Берр заявил, что комиссия постарается избегать излишней политизации в процессе установления, была ли прямая связь между Кремлем и президентом США Дональдом Трампом.

Он также заявил, что комиссия, которая соберется в четверг, уже связалась с двадцатью людьми, которые дадут свидетельские показания. Среди них - зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Аналогичное расследование, которое проводила палата представителей конгресса, завязло в межпартийной борьбе.

Сотрудники американской разведки убеждены, что Россия пыталась помочь Трампу выиграть в президентской гонке, дискредитируя кандидата от демократов Хиллари Клинтон и ее партию с помощью кибератак. Из-за этих обвинений предыдущая администрация США выслала из страны 35 российских дипломатов.

Российские власти отрицают, что пытались как-либо повлиять на результаты выборов в США. Трамп также отрицает, что его соратники имеют связи с Москвой.