Бывший мэр Таллинна Тынис Пальтс выиграл в суде Севастополя у Минобороны РФ

Бывший мэр Таллинна, предприниматель Тынис Пальтс защищает принадлежащую ему в Крыму на берегу Черного моря недвижимость и смог победить в суде первой инстанции Министерство обороны России.

Впрочем, победа не окончательная, поскольку спор явно продолжится в судах высшей инстанции, пишет в четверг, 30 марта, Postimees.

"Главным аргументом (против российского Министерства обороны) было то, что срок подачи иска уже истек", - прокомментировал Пальтс.

Пальтс судится за недвижимость в 20 гектаров, расположенную в Балаклаве, рядом с севастопольской военной базой. Предприниматель купил бывший военный городок, включающий в себя почти 30 зданий, в 2006 году в украинского Министерства обороны за десять миллионов гривен (по тогдашнему курсу – почти 1,65 миллиона евро).

Проблемы Пальтса начались, когда Россия весной 2014 года аннексировала Крым - после этого на объект недвижимости положило глаз Министерство обороны РФ, пожаловавшееся на фирму эстонсокго бизнесмена Kaskad Investments в суд, заявив, что та купила землю у украинских военных незаконно.