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В ближайший месяц добровольцы намерены очистить Ласнамяэ от мусора ({{commentsTotal}})

Ласнамяэ. Автор: Сийм Лыви/ERR
Разное
Разное

С 7 апреля по 13 мая на территории столичного района Ласнамяэ пройдут различные мероприятия в рамках традиционного месячника благоустройства.

Первая общегородская толока пройдёт 7 апреля в парке Паэ и в ней примут участие все руководители города и старейшины районов, сообщила в четверг, 30 марта, пресс-служба управы Ласнамяэ.

В Ласнамяэ пройдет много акций и мероприятий, главная задача которых – сделать район еще более чистым, опрятным и комфортным. Пройдут многочисленные общественные толоки, в апреле в Ласнамяэ пройдёт рейд по сбору опасных отходов и отслужившей бытовой техники – старых аккумуляторов, автомобильных покрышек, химически опасных отходов, а также крупногабаритной и прочей техники.

В ходе месячника благоустройства в порядок будут приведены улицы, парки, придомовые территории, очищены от крошки дороги и тротуары, газоны от листьев и мусора, закрашены граффити, приведен в порядок парковый инвентарь, убраны лесные массивы от бытового и строительного мусора. Будут установлены скамейки на Линдакиви пуйестеэ и приведены в порядок домики для гриля возле реки Пирита, которые пострадали от вандалов.

Организовать или присоединится к толокам можно на домашней странице кампании "Сделаем". Управа Ласнамяэ готова по мере возможности поддержать мероприятия по уборке. Больше информации о месячнике благоустройства можно узнать на странице: http://www.tallinn.ee/rus/heakorrakuu/.

В рамках толок месячника благоустройства прошлого года в Ласнамяэ было собрано и вывезено 118 тонн мусора и 10,6 тонн старых покрышек.

"Призываю не оставаться в стороне от мероприятий по уборке района, которые в этом году стартуют раньше обычного – 7 апреля. Первая общегородская толока пройдёт в парке Паэ и в ней примут участие все руководители города и мои коллеги старейшины из других районов. А горожане могут критическим взглядом посмотреть на окрестности своего дома, и присоединится к месячнику благоустройства на своей территории",- сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Редактор: Сергей Михайлов



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