Рыбные порты Эстонии проведут в конце апреля День открытых дверей

В субботу, 29 апреля, впервые пройдет всеэстонский день открытых рыбных портов. 11 портов приглашают к себе в гости, чтобы познакомить с рыбным промыслом и буднями рыбных портов.

В день открытых рыбных портов посетители смогут ознакомиться с портами как снаружи, так и внутри. В рыбных портах можно будет попробовать местные рыбные блюда и купить свежую рыбу и рыбную продукцию, сообщила в четверг, 30 марта, пресс-служба Министерства сельской жизни.

"Эстония – рыбное государство, однако по сравнению со средним показателем по Европейскому союзу уровень потребления рыбы здесь необоснованно низок»" – сказал министр по делам сельской жизни Тармо Тамм.

"День открытых рыбных портов, направленный на поддержание отечественной продукции, подарит хорошую возможность получить свежую местную рыбу прямо из рук рыбака и познакомит посетителей с рыбным промыслом, обеспечив приятное времяпровождение", - добавил он.

У каждого порта предусмотрена своя программа. В портах будут присутствовать ихтиологи, повара, готовящие рыбные блюда, волонтерская морская спасательная служба, Департамент полиции и погранохраны; на месте можно будет принять участие в мастер-классах, посвященных ремесленной работе, и посетить рыбные кафе.

Развлекут посетителей прогулки на лодках и музыканты-инструменталисты, а для детей будут организованы групповые занятия, посвященные рыбному промыслу, обучение на тему удочек и школа парусного спорта.

Из Харьюмаа в дне открытых рыбных портов примут участие порты Леппнеэме и Тилгу, а из Пярнумаа – порты Япс, Выйсте и Линди. Из Сааремаа – Насва, из Хийумаа – Суурсадам, из Ида-Вирумаа – Тойла, из Ляэнемаа – Виртсу, из Вильяндимаа – Ойу, а из Тартумаа будет участвовать порт Колькья.

День открытых рыбных портов 2017 года организуют Министерство по делам сельской жизни и Информационный центр по вопросам рыболовства.

Идея проведения всеэстонского дня открытых рыбных портов родилась в ходе сотрудничества Министерства по делам сельской жизни и Информационного центра по вопросам рыболовства. Проведение дня открытых рыбных портов финансирует Фонд морского дела и рыболовства 2014-2020 Европейского союза.

Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.