В Нарве откроется выставка работ художника Владимира Бачу

"Выставка "Стороны цвета" - это живописная энергия цвета и света, которыми пронизаны все работы художника. Артистическая, легкая и темпераментная манера письма широкими пастозными мазками делают картины Владимира Бачу наполненными теплом и цветом", - говорится в комментарии Нарвского музея.

Художник называет себя солнцепоклонником, что заставляет его путешествовать по разным странам и континентам в поисках новых впечатлений, сюжетов и их цветосоставляющей основы. На его полотнах густые вибрации цветовых мазков, сливающиеся в удивительное пьянящее настроение счастья и посвящения в великие тайны природы света.

Владимир Бачу приехал в Эстонию из Молдовы в 1985 году и с тех пор живет и работает в Таллинне.