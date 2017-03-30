Lux Express увеличивает число рейсов Таллинн-Петербург

С 6 апреля Lux Express увеличит число автобусных рейсов Таллинн-Петербург-Таллинн, а с 1 июня на этом маршруте больше не будет автобусов Simple. Изменится расписание.

Ежедневно из Петербурга и Таллинна будет отправляться по 8 автобусов. Общее количество рейсов на данном направлении в обе стороны в течение недели вместо прежних 100 будет составлять 110.

С 1 июня все автобусы Simple Express перевозчик заменит на автобусы Lux Express. С изменениями расписания можно познакомиться на сайте компании.