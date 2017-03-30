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В Ласнамяэ открылся Дом здоровья ({{commentsTotal}})

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Фото: Дом здоровья начинает работу Автор: ERR
Эстония
Эстония

В четверг, 30 марта, на улице Линнамяэ в столичном районе Ласнамяэ открылся Дом здоровья, призванный повысить доступность медицинских услуг.

В Доме здоровья будут принимать врачи Центра семейных врачей Козе-Ласнамяэ и Таллинского центра муниципальных семейных врачей. Из врачей-специалистов будут принимать эндокринологи, дерматологи, гастроэнтерологи, оториноларингологи, пульмонологи, ортопеды, урологи, гинекологи и другие. Кроме того, будет оказываться помощь по неврологии, педиатрии и общей хирургии.

Ориентировочно семейные врачи, работающие в Доме здоровья, будут принимать по 60 000 пациентов в год, а врачи-специалисты — по 56 000 человек в год.

На пяти этажах Ласнамяэского дома здоровья 4400 квадратных метров отведено под оказание медицинских услуг, а такая же площадь в другом здании — под торговлю, возможности для занятий спортом и оказание других услуг. 2000 квадратных метров займет универсам Konsum, 2000 — спортивный клуб, салон красоты, кафе, цветочный магазин и аптека Benu.

Стоимость проекта составила около 10 млн евро.

С 1 апреля рядом с пятиэтажным зданием появится и новая автобусная остановка, которая будет называться "Линнамяэ теэ".

Редактор: Сергей Михайлов



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