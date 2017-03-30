В мае в Таллинне закроется троллейбусная линия номер 9

Таллинн с мая закроет троллейбусную линию номер 9 по маршруту Кескузе-Копли.

С 2 мая маршрут троллейбуса номер 9 будет обслуживать автобус линии номер 72 Кескузе-Копли, как и на линиях номер 42 и 43 маршрут будут обслуживать гибридные автобусы, сказал BNS глава таллиннского департамента транспорта Андрес Харьо.

1 января прошлого года Таллинн закрыл троллейбусные линии номер 6 Вяйке-Ыйсмяэ - Kaubamaja и номер 7 Вяйке-Ыйсмяэ - Балтийский вокзал, еще раньше закрылись линии троллейбусов номер 2 Мустамяэ-Estonia и номер 8 Вяйке-Ыйсмяэ - площадь Вабадузе. Их замещают автобусные линии номер 24, 24A и 22.

После закрытия троллейбусной линии номер 9 в Таллинне останется только четыре линии троллейбусов: номер 1 Мустамяэ - Kaubamaja, номер 3 Мустамяэ - Kaubamaja, номер 4 Кескузе – Балтийский вокзал и номер 5 Мустамяэ – Балтийский вокзал.

Причиной закрытия троллейбусных линий власти называют амортизацию старых троллейбусов Škoda и решение не покупать новые троллейбусы на смену им.