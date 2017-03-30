Организаторы "Оскара" продолжат работать с виновниками скандала на вручении премии

Тогда вместо "Лунного света" лучшим фильмом был объявлен мюзикл "Ла-Ла Ленд". Виновником путаницы был назван управляющий партнер компании PriceWaterhouseCoopers Брайан Куллинан назван основным виновником конфуза на церемонии вручени "Оскаров", передает в четверг Би-би-си.

Согласно заявлению, опубликованному компанией, которая уже много лет занимается подсчетом голосов членов американской киноакадемии, Куллинан перепутал конверты с именами победителей, а когда ошибка обнаружилась, он и его коллега Марта Руиз действовали недостаточно быстро, чтобы ее исправить.

Президент компании PriceWaterhouseCoopers Шерил Бун Исаакс написала в письме к организаторам "Оскара", что в компании введены новые правила, в частности, запрещающие использование любых мобильных устройств за кулисами церемонии.

Согласно новым правилам компании, в церемонии теперь будут принимать участие не два, а три сотрудника PriceWaterhouseCoopers. Третий сотрудник будет находиться в комнате режиссера на протяжении всей церемонии вручения.