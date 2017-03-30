ФОТО и ВИДЕО: фигурист Хавьер Фернандес выиграл короткую программу на ЧМ в Хельсинки ({{commentsTotal}})
Испанец Хавьер Фернандес выиграл короткую программу в соревнованиях одиночников на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.
Фернандес набрал 109,05 балла.
Второй результат показал японец Уно Сема (104,86), а промежуточное третье место занимает канадец Патрик Чан (102,13).
Один из фаворитов на победу японец Юдзуру Ханю допустил на каскаде ошибку и пока находится лишь на пятой позиции (98,39).
Россияне Михаил Коляда и Максим Ковтун располагаются на седьмой и 10-й позициях соответственно.
Эстонские спортсмены в этом виде не соревнуются.
В произвольную программу, которую спортсмены представят в субботу, вышли 24 лучших фигуриста из 36. Прямая трансляция на ETV+ и rus.err.ee начнется в 12:00.
Просмотр видеоматериала доступен только на территории Эстонии.
Выступление Хавьера Фернандеса:
Выступление Уно Семы:
Выступление Патрика Чана:
Выступление Юдзуру Ханю:
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Редактор: Дина Малова, Виктор Сольц