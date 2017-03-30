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Хавьер Фернандес выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию в Хельсинки ({{commentsTotal}})

Хавьер Фернандес - один из претендентов на золото. Автор: REUTERS
Спорт
Спорт
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Испанец Хавьер Фернандес выиграл короткую программу в соревнованиях одиночников на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.

Фернандес набрал 109,05 балла.

Второй результат показал японец Уно Сема (104,86), а промежуточное третье место занимает канадец Патрик Чан (102,13).

Один из фаворитов на победу японец Юдзуру Ханю допустил на каскаде ошибку и пока находится лишь на пятой позиции (98,39).

Россияне Михаил Коляда и Максим Ковтун располагаются на седьмой и 10-й позициях соответственно.

Эстонские спортсмены в этом виде не соревнуются.

В произвольную программу, которую спортсмены представят в субботу, вышли 24 лучших фигуриста из 36. Прямая трансляция на ETV+ и rus.err.ee начнется в 12:00.

Более подробно о результатах, оценках экспертов и прогнозах на чемпионат читайте в специальной рубрике на сайте ETV+.

Редактор: Дина Малова, Виктор Сольц



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Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. Телеканал ETV+ и портал rus.err.ee ведут прямые трансляции соревнований с комментариями местных экспертов на русском языке. Сегодня в 20:30 продолжатся соревнования спортивных пар, где определятся первые победители чесмпионата мира.

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