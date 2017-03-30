Хавьер Фернандес выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию в Хельсинки

Испанец Хавьер Фернандес выиграл короткую программу в соревнованиях одиночников на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.

Фернандес набрал 109,05 балла.

Второй результат показал японец Уно Сема (104,86), а промежуточное третье место занимает канадец Патрик Чан (102,13).

Один из фаворитов на победу японец Юдзуру Ханю допустил на каскаде ошибку и пока находится лишь на пятой позиции (98,39).

Россияне Михаил Коляда и Максим Ковтун располагаются на седьмой и 10-й позициях соответственно.

Эстонские спортсмены в этом виде не соревнуются.

В произвольную программу, которую спортсмены представят в субботу, вышли 24 лучших фигуриста из 36. Прямая трансляция на ETV+ и rus.err.ee начнется в 12:00.

Более подробно о результатах, оценках экспертов и прогнозах на чемпионат читайте в специальной рубрике на сайте ETV+.