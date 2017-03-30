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LIVE в 15:30: ЧМ по фигурному катанию — короткая программа мужчин ({{commentsTotal}})

Хавьер Фернандес - один из претендентов на золото. Автор: REUTERS
Спорт
Спорт

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. Телеканал ETV+ и портал rus.err.ee ведут прямые трансляции соревнований с комментариями местных экспертов на русском языке. Сегодня в 15:30 начнутся соревнования в мужском одиночном катании.

Мужское фигурное катание достигло небывалых высот: лучшие фигуристы исполняют по несколько четверных прыжков за программу.

Юдзурю Ханю откроет своим выступлением последнюю разминку и выйдет на лед в 17:00. Другой любимчик публики — Хавьер Фернандес начнет свое выступление в 17:19.

Россиянин Михаил Коляда выйдет на старт в 16:13, а его соотечественник Максим Ковтун — в 17:13.

Эстонские спортсмены в этом виде соревноваться не будут.

Поминутное расписание выступлений мужчин в короткой программе:

Комментирует Андрей Шумаков, включения из Хельсинки – Алексей Маргиев.

Более подробно о результатах, оценках экспертов и прогнозах на чемпионат читайте в специальной рубрике на сайте ETV+.

Редактор: Дина Малова



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LIVE в 15:30: ЧМ по фигурному катанию — короткая программа мужчин

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. Телеканал ETV+ и портал rus.err.ee ведут прямые трансляции соревнований с комментариями местных экспертов на русском языке. Сегодня в 15:30 начнутся соревнования в мужском одиночном катании.

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