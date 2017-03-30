ФОТО и ВИДЕО: первое золото ЧМ по фигурному катанию в Хельсинки получил китайский дуэт

Китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, набрав 232,06 балла, победили в соревновании спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.

Второе место заняли представляющие Германию Алёна Савченко и Бруно Массо (230,30). Бронзу получила пара из России Евгения Тарасова и Владимир Морозов (219,03).

Тройка призеров осталась той же, что и после короткой программы.

Олимпийские чемпионы 2014 года в командном турнире россияне Ксения Столбова и Федор Климов, которые после короткой программы были 13-ми, в итоге заняли пятое место (206,72). Еще одна российская пара - Наталья Забияко и Александр Энберт - по результатам произвольной программы опустилась с пятой на 12-ю строчку (192,54). Напомним, что ранее Забияко выступала под флагом Эстонии.

Просмотр видеоматериала доступен только на территории Эстонии.

Выступление китайской пары, завоевавшей золото:

Выступление Савченко и Массо:

Выступление Тарасовой и Морозова:

Выступление Забияко и Энберта:

Чемпионат мира завершится 2 апреля.

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