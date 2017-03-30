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LIVE: ЧМ по фигурному катанию — произвольная программа спортивных пар ({{commentsTotal}})

Алена Савченко и Бруно Массо после короткой программы занимают второе место. Автор: AFP
Спорт
Спорт
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Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. Телеканал ETV+ и портал rus.err.ee ведут прямые трансляции соревнований с комментариями местных экспертов на русском языке. Сейчас продолжаются соревнования спортивных пар, именно в этой дисциплине определятся первые победители чемпионата мира.

Занимающая на данный момент третью строчку пара из России Евгения Тарасова и Владимир Морозов начнет свое выступление в 21:20.

Представляющие Германию Алёна Савченко и Бруно Массо выйдут на старт в 21:37.

Одержавшие победу в котроткой программе китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун выйдут на лед последними — в 21:46.

Поминутное расписание выступлений спортивных пар:

Комментирует Андрей Шумаков, включения из Хельсинки – Алексей Маргиев.

Более подробно о результатах, оценках экспертов и прогнозах на чемпионат читайте в специальной рубрике на сайте ETV+.

Редактор: Дина Малова



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LIVE: ЧМ по фигурному катанию — произвольная программа спортивных пар

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. Телеканал ETV+ и портал rus.err.ee ведут прямые трансляции соревнований с комментариями местных экспертов на русском языке. Сейчас продолжаются соревнования спортивных пар, именно в этой дисциплине определятся первые победители чемпионата мира.

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