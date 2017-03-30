LIVE в 20:30: ЧМ по фигурному катанию — произвольная программа спортивных пар

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. Телеканал ETV+ и портал rus.err.ee ведут прямые трансляции соревнований с комментариями местных экспертов на русском языке. Сегодня в 20:30 продолжатся соревнования спортивных пар, где определятся первые победители чесмпионата мира.

Занимающая на данный момент третью строчку пара из России Евгения Тарасова и Владимир Морозов начнут свое выступление в 21:20.

Представляющие Германию Алёна Савченко и Бруно Массо выйдут на старт в 21:37.

Одержавшие победу в котроткой программе китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун выйдут на лед последними — в 21:46.

Поминутное расписание выступлений спортивных пар:

Комментирует Андрей Шумаков, включения из Хельсинки – Алексей Маргиев.

Более подробно о результатах, оценках экспертов и прогнозах на чемпионат читайте в специальной рубрике на сайте ETV+.