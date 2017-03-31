Из окон школы дети во время урока наблюдали за голым постояльцем отеля Hilton

В понедельник, 27 марта, третьеклассники Русской кесклиннаской гимназии увидели в окне расположенной напротив школы гостиницы нежившегося на солнце голого мужчину. В классе возникло оживление, дети начали его фотографировать - об инциденте было сообщено руководству школы. Администрация гостиницы приносит извинения школе, обещает усилить меры безопасности и рассматривает возможность покрыть окна зеркальной пленкой.

Как рассказала порталу rus.err.ee мама одной из учениц школы, по словам ее дочери, которая учится в третьем классе, во время урока ее одноклассники заметили в окне гостиницы, расположенной напротив, голого мужчину, который нежился на солнышке, развалившись в кресле прямо у сплошной стеклянной стены. Мужчина, по словам детей, вел себя странно, однако, что точно происходило за окном, они не поняли, однако из любопытства сделали фотографии.

"Дети, увидев в окне голого мужчину, стали смеяться, показывать друг другу пальцем. Одноклассники достали телефоны и стали фотографировать", - рассказала rus.err.ee мама девочки.

Директору гимназии Сергею Теплову известно об инциденте со слов детей и учительницы, которая сразу же отвела их от окна.

По его словам, родители в школу не обращались.

"Я сразу же связался с отелем, где мне сказали, что это окна спа-салона. В гостинце пообещали сделать так, чтобы подобное не повторялось", - сказал Теплов, добавив, что об инциденте он сообщил в Департамент образования Таллинна, где посоветовали обратиться в полицию. "Поскольку у нас нет фотографий, а только слова учеников, мы не можем обратиться в полицию. Для того, чтобы получить документальные подтверждения, на здание школы мы повесили видеокамеры. Как только у нас будут снимки, мы сразу же напишем заявление".

"Инцидент, произошедший в спа отеля, очень прискорбный. Подтверждаем, что такого рода ситуации никогда раньше в отеле не случалось. Ситуация продолжалаcь очень непродолжительное время и по изображениям камеры безопасности невозможно установить, что посетитель пребывал в спа некоторое время в обнаженном виде. Кроме того, мы не получали жалоб от других посетителей спа. Поэтому мы также не могли сделать замечание данному посетителю", - сообщил директор гостиницы Hilton Даниэль Хаберсаттер.

"Конечно же, мы не будем делать никаких уступок по безопасности. Помещения спа находятся под постоянным наблюдением. За этим следит персонал спа при помощи камер безопасности, а также они регулярно делают обход помещений. Кроме того, в помещениях спа есть надписи, указывающие на то, что на территории спа посетители должны оставаться в купальных костюмах, чтобы не мешать другим посетителям и не нарушать правила хорошего тона", - объяснил директор гостиницы.

Администрации гостиницы сожалеет о случившемся, приносит извинения школе и обещает усилит меры безопасности, чтобы подобное больше не повторялось. Отель рассматривает возможность установки зеркальной пленки на окна.