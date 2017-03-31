В понедельник, 27 марта, третьеклассники Русской кесклиннаской гимназии увидели в окне расположенной напротив школы гостиницы нежившегося на солнце голого мужчину. В классе возникло оживление, дети начали его фотографировать - об инциденте было сообщено руководству школы.

Как рассказала порталу rus.err.ee мама одной из учениц школы, по словам ее дочери, которая учится в третьем классе, во время урока одноклассники заметили в окне гостиницы Hilton, расположенной напротив, голого мужчину, который нежился на солнышке, развалившись в кресле прямо у сплошной стеклянной стены. Мужчина, по словам детей, вел себя странно, однако, что точно происходило за окном, они не поняли, однако из любопытства сделали фотографии.

"Дети, увидев в окне голого мужчину, стали смеяться, показывать друг другу пальцем. Одноклассники достали телефоны и стали фотографировать", - рассказала rus.err.ee мама девочки.

Директору гимназии Сергею Теплову известно об инциденте со слов детей и учительницы, которая сразу же отвела их от окна.

По его словам, родители в школу не обращались.

"Я сразу же связался с отелем, где мне сказали, что это окна спа-салона. В гостинце пообещали сделать так, чтобы подобное не повторялось", - сказал Теплов, добавив, что об инциденте он сообщил в Департамент образования Таллинна, где посоветовали обратиться в полицию. "Поскольку у нас нет фотографий, а только слова учеников, мы не можем обратиться в полицию. Для того, чтобы получить документальные подтверждения, на здание школы мы повесили видеокамеры. Как только у нас будут снимки, мы сразу же напишем заявление".

"Инцидент, произошедший в спа-центре отеля, очень прискорбный. Подтверждаем, что такого рода ситуация никогда раньше в отеле не складывалась. Она длилась очень недолго. По изображениям с камеры безопасности невозможно установить, что посетитель пребывал в спа некоторое время в обнаженном виде. Кроме того, мы не получали жалоб от других посетителей спа. Поэтому мы также не могли сделать замечание данному посетителю", - сообщил rus.err.ee директор гостиницы Hilton Даниэль Хаберсаттер.

"Конечно же, мы не будем делать никаких уступок по безопасности. Помещения спа-центра находятся под постоянным наблюдением. За этим следит персонал при помощи камер и регулярных обходов помещений. Кроме того, в помещениях спа-центра есть надписи, указывающие на то, что на его территории посетители должны оставаться в купальных костюмах, чтобы не мешать другим посетителям и не нарушать правила хорошего тона", - объяснил директор гостиницы.

Администрации гостиницы сожалеет о случившемся, приносит извинения школе и обещает усилит меры безопасности, чтобы подобное больше не повторилось. Отель рассматривает возможность установки на окна зеркальной пленки.