В Таллинне открылся европейский форум по вопросам культуры

В четверг, 30 марта, в Таллинне начал работу форум сети крупных городов Европы EUROCITIES по вопросам культуры, в котором принимают участие 130 представителей из 65 городов.

Они обсудят политику и партнерские отношения в области культуры, а также применение инновационных подходов в этой области, передает "Раэпресс".

Участники конференции ознакомятся не только с историко-культурными достопримечательностями Таллинна, такими как Ратуша или Дом братства Черноголовых, но и побывают на таких объектах "нового типа", как "Генератор культуры", творческий городок Теллискиви и "Мектори".

Таллинн входит в систему EUROCITIES с 1998 года, а с 2005 года участвует в работе форумов всех семи рабочих групп сети.

Организатор форума - Таллиннский департамент культуры.