30 марта 1990 года начался переход к восстановлению государственной независимости Эстонии

30 марта 1990 года недавно избранный по новым правилам многопартийный Верховный Совет Эстонской ССР на своей первой сессии принял 71-м голосом "за" при 27-ми против, решение "О государственном статусе Эстонии". Этим решением провозглашался переходный период к полному восстановлению государственной независимости Эстонии и устанавливался порядок управления на всё это время. Пять недель спустя символику советского периода законодательно сменили восстановленные герб, флаг и гимн, а название страны - Эстонская Республика.

А ведь буквально за пару лет до этого знакового события большинство увлеченных перестроечной политикой эстонцев и местных русских выступало за "обновленный СССР", за "восстановление ленинских принципов национальной политики". Стремительные перемены к исходу марта 90-го года превратили желание суверенитета в фактическую независимость, монолитную однопартийную политику в пестроту многопартийных политических джунглей, а "нерушимость" советского режима - в многолетнюю перспективу "переходного периода". О том, что в августе следующего года в Москве случится путч, не подозревали даже его будущие организаторы.

Сегодня-то мы знаем, чем закончилась эта история. Но в период 1989-1990 гг. в Эстонии в ходе бескомпромиссной борьбы формируются две взаимоисключающие концепции дальнейшего политического развития республики. К этому периоду действующим политическим силам было ясно, что основная борьба будет проходить между поклонниками "первой республики" и сторонниками т.н. "третьей республики". Чаша весов могла качнуться в одну или в другую сторону. Кроме политической славы ставкой в политической борьбе были реформа собственности и предстоящая модель перераспределения национального достояния.

В те же самые годы остро стоял и вопрос легитимации гражданства либо новой, либо восстановленной Эстонской Республики, заимствующей корпус своих граждан от Эстонской ССР или более ранней Эстонской Республики. Эстонский политикум вплоть до референдума по новой конституции, прошедшего в 1992 году, стоял перед выбором той или иной из концепций.

Напомним, что именно в период 1989- 1991 гг. были приняты: первый Закон о миграции, Закон о языке, Закон о национальных правах граждан. Появляются Законы о реформе собственности, Закон о полиции и т.д. Развернулась дискуссия о национально-культурной автономии национальных меньшинств. Переформатируется старая и формируется новая политика исторической памяти. А если перечесть эстонские газеты и журналы той поры, то видно, что восстановление Эстонской Республики предполагалось скорее как правопреемство, но не как правопродолжение и восстановление довоенной Эстонии в первобытном виде. А это, в свою очередь, допускало и "нулевой вариант гражданства", как это было сделано в Литве и разные варианты реформы собственности. Отметим важную особенность: Литва провозгласила восстановление своей полной независимости еще 11 марта 1990 года, что заставило ее тогда же и сразу решить вопрос гражданства.

Декларация о намерениях

В Эстонии принято считать, что именно с декларации о суверенитете ЭССР от 16 ноября 1988 года и следует вести начало процесса восстановления независимости. Многозначное слово "суверенитет" предполагало и многочисленность юридических формулировок и действий: от деклараций до внесения изменений в Конституцию, от претензии на право "вето" на применение законодательства СССР на территории союзной республики (как это и произошло в Эстонии) до провозглашения независимости от СССР. Поэтому т.н. "парад суверенитетов" исторически стоит рассматривать как демонстрацию политических намерений, а не как реальное провозглашение независимой государственности.

16 ноября 1988 года Верховный Совет Эстонской ССР провозгласил суверенитет, исходя из желания упредить намерения Кремля усилить унитарную составляющую государственного устройства СССР. Присутствовало и желание, используя концепцию "республиканского хозрасчета", повторить успех начала 60-х годов, когда самостоятельность управления экономикой на базе хрущевских совнархозов, помноженная на бездонный рынок СССР, позволили республике стремительно развиваться.

Надо отметить, что Верховный Совет, принявший в 1988-1989 гг. законы, превратившие Эстонию в фактически самостоятельное государство, был избран по всем застойным правилам "развитого социализма" 24 февраля 1985 года. Избрано было 285 народных депутатов, из них 192 были члены и кандидаты в члены КПСС. Национальный состав ВС отражал демографические пропорции государства. Примерно треть депутатов были русскими. Судя по списку - не менее 90 человек. Были представлены женщины, колхозники, военнослужащие, руководители партии, крупных заводов и все, кто был предусмотрен советской традицией и практикой.

До 1988 года ВС безропотно принимал необходимые советские законы. Когда же на голосование стали выносится законы политически неоднозначные, когда возникло политическое противоборство, большинство русскоязычных депутатов последовательно поддерживало курс на экономическую самостоятельность и национальную самобытность республики.

Руководство Президиума ВС, судя по мемуарам А. Рюйтеля, все же не слишком доверяло русским депутатам ВС ЭССР.

Особую позицию заняло Общество охраны памятников старины (ООПС). В январе 1989 г. в кафе "Москва" за чашкой кофе в узком кругу была высказана идея повсеместно создать комитеты граждан (КГ), чтобы регистрировать свое эстонское гражданство. Смысл состоял в том, чтобы попробовать повторить избрание Национального Конгресса Эстонии в 1917 года. Обсуждалось и предложение создать регистр правопреемных граждан ЭР. На всякий случай.

Идея встретила массовую поддержку. На 29 октября было зарегистрировано уже 314 521 гражданина ЭР. В конце 1989 года во время выборов в местные Советы народных депутатов пункты регистрации Комитетов граждан были открыты, по согласию властей, и на избирательных участках. Кампания по регистрации граждан ЭР стала отличным пропагандистским средством для распространения представлений о правопреемном гражданстве и о возможности восстановления республики в первобытном виде.

Собственно говоря, после этого активисты КГ ни о какой другой Эстонии, кроме как восстановленной правопреемными гражданами первой (и единственной) республики и слышать не хотели.

От конфедерации к суверенитету

Таким образом, 1989 год начинался с массового убеждения в том, что для Эстонии реальна и даже полезна конфедерация в составе СССР, а заканчивался представлением о неизбежности то ли восстановления независимости, то ли провозглашения независимости в некотором, пусть и не столь близком, будущем. Расклад сил наглядно проявился в ходе выборов высшего законодательного органа СССР. 18 марта НФЭ призвал эстонский народ принять активное участие в выборах посланников на Съезд народных депутатов СССР. От Эстонии было избрано 36 делегатов. Из них 27 были поддержаны НФЭ а 6 – Интердвижением.

Летом 1989 г. НФЭ начал политическую кампанию по отмене решений Государственной думы Эстонской Республики от 1940 года о вступлении в Эстонии в состав Советского Союза. Самым ярким мероприятием в этом процессе стала организованная совместно с Латвией и Литвой 23 августа 1989 года т.н. "Балтийская цепочка", соединившая в едином рукопожатии все три страны Прибалтики.

Тогда же и М. Горбачев объявил о создании комиссии по изучению "пакта Молотова-Риббентропа". Сам текст секретного протокола был "найден" генерал-полковником Д. Волкогоновым 30 октября 1992 г. Научная публикация "протокола" состоялась в журнале "Новая и новейшая история" №1, 1993 г.

При Президиуме ВС ЭССР была создана комиссия по выработке исторически-правовой оценки 1940 г. в Эстонии. Руководил комиссией академик А. Кёэрна. 25 августа комиссия Президиума ВС ЭССР констатировала, что "включение Эстонии в состав СССР было незаконным". Вывод комиссии был первоначально оформлен решением Президиума ВС ЭССР. 12 ноября уже ВС принял решение "об историко-правовой оценке событий, имевших место в Эстонии в 1940 г." на основании выводов комиссии А.Кёэрна. 188 депутатов поддержали решение комиссии. Согласно выводам комиссии, действия СССР квалифицировались как:

1) агрессия

2) военная оккупация

3) аннексия.

Выборы 1940 г. были признаны неправомочными, а включение в СССР незаконным.

В сентябре 1989 г. лидер НФЭ Эдгар Сависаар в выступлении по радио формулирует стратегическую цель – создать новую, третью Эстонскую Республику. Эта идея была поддержана в ряде публикаций в эстонской прессе. Предлагалось считать, что именно 16 ноября 1988 года в Эстонии возникло новое государство. Следующим шагом, если не прерываются связи с СССР, должен быть союзный договор. Близкий к руководству НФЭ юрист Т. Кырда опять поднимает вопрос о гражданстве ЭР и предлагает дать это гражданство как можно более широкому кругу жителей ЭССР. Сторонники движения КГ категорически против такой политической позиции и настаивают на том, что в сложившейся исторической ситуации гражданство Эстонии не дают, а лишь восстанавливают.

В преддверие выборов нового состава Верховного Совета по новым демократическим правилам эстонские политики стали стремительно создавать политические партии и объединения. В КПЭ на тот момент формально числилось 105 614 членов и кандидатов в члены партии, однако часть "коммунистов" одновременно уже состояла в других противоборствующих и конкурирующих партиях и движениях. Официально из рядов КПЭ за 1989 год вышло всего 5504 человека.

ВС ЭССР отменяет статью конституции о руководящей роли компартии лишь 23 февраля 1990. Но уже 11 января в Тарту прошел форум социал-демократов Эстонии. 21 января была создана Консервативная народная партия Эстонии. 27 января по инициативе премьер-министра Индрека Тооме учреждено объединение "Ваба Ээсти" (Свободная Эстония). 2 марта была образована партия предпринимателей Эстонии. 9 марта – создана либерально-демократическая партия Эстонии. Всего в Эстонии появилось более трех десятков больших и маленьких партий.

Выборы нового ВС ЭССР были назначены на 18 марта. Движение комитетов граждан запланировало провести выборы Конгресса Эстонии уже 24 февраля. В этот же день должны пройти парламентские выборы в Литве.

24 февраля, как и планировалось, состоялись выборы в Конгресс Эстонии. Участвовало в них 591 508 зарегистрированных граждан ЭР, в т.ч. 557 613 правопреемных граждан ЭР и 34 345 ходатайствовавших о гражданстве. В избранном Конгрессе Эстонии были представлены 31 партия, объединение и движение. КЭ не стал провозглашать независимость Эстонии - Т. Веллисте объяснил это так, что Конгресс не может провозгласить Эстонскую Республику, так как она уже была провозглашена 24 февраля 1918 года. Также и Госдеп США через зарубежных эстонцев рекомендовал КЭ умеренность и сдержанность. Конгресс Эстонии, как некое представительство правопреемных граждан ЭР просуществовал в неясном статусе и с расплывчатыми целями до 26 сентября 1992 года, когда он констатировал восстановление государственности Эстонской Республики и самораспустился.

В тот же день, 24 февраля, в Литве "Саюдис" вчистую выиграл парламентские выборы. Верховный Совет Литвы принял Декларацию о восстановлении независимости Литвы. 15 марта Москва объявила это решение незаконным. Для демонстрации силы 25 марта в Вильнюс были введены танки. Обошлось без эксцессов, но власти СССР начали энергетическую блокаду Литвы. Март Лаар утверждает, что 5 марта литовская делегация встретилась в Москве с послом США Джеком Мэтлоком. Он-де сказал литовцам, что США не сможет признать новое правительство Литвы сразу после провозглашения Литвой независимости. Признание откладывалось на неопределенное время.

18 марта прошли выборы и в Эстонии. Выборы в первый и последний раз проводились в одномандатных округах по мажоритарной непартийной системе. В новом составе ВС предполагалось иметь не 285 депутатских кресел, а 101 плюс 4 места, выделенных для представителей советской армии и флота. Итого 105 депутатов. В выборах приняли участие 462 кандидата. В голосовании приняли участие 1 133 240 избирателей. В результате НФЭ собрал 24% голосов, Ваба Ээсти – 8,8%, СТКЭ – 8,2%, Аграрный союз – 8%, КПЭ – 3,6%, а ОСТК – 3,4%. Остальные депутаты формально были непартийными, но примкнули к той или иной фракции.

30 марта Верховный Совет, начав свою работу, тут же принимает Декларацию о сотрудничестве с Конгрессом Эстонии и подготовленное фракцией НФЭ решение ВС ЭССР "О государственном статусе Эстонии": провозглашается переходный период и устанавливается порядок управления на это время, декларируется сотрудничество с КЭ во имя восстановления правопреемной ЭР.

Или как сформулировал финский историк Сеппо Зеттерберг "Верховный Совет принял решение не признавать оккупацию Эстонии, тем самым юридически установив, что Эстонская Республика de jure не прекращала свое существование".

В республике фактически сложились две противоборствующие политические группировки – сторонники достижения Эстонией независимости в той или иной форме и в течение неопределенного периода времени, и противники скорейшего выхода Эстонии из состава СССР с неопределенными представлениями о будущем устройстве этого самого Союза. Время работало на сторонников первой группы. Так, по данным социологических опросов Майнор-ЭМОР, в апреле 1989 года независимость Эстонии поддерживало лишь 5% неэстонцев, в сентябре уже 9%, в феврале 1990 г. – 18% в мае 1990 г. – 26%, в марте 1991 г. – 37%, а в сентябре 1991 года уже 55%. Помимо митинговой политики, общественной и публицистической деятельности русские стали играть самостоятельную роль и в парламентской политике. Были избраны депутаты ВС ЭР русского происхождения, баллотировавшиеся по спискам ОСТК или выдвинутые от имени трудовых коллективов и по месту жительства. Всего 27 человек. Они составили несколько фракций. Фракция "За равные права" весьма настороженно относилась к идее независимости ЭР. Фракции же "Вирумаа" и "Сотрудничество" состояли преимущественно из представителей промышленного северо-востока Эстонии и готовы были искать пути сотрудничества с другими эстонскими фракциями во имя интересов своих избирателей. Во фракцию КПЭ входили и авторитетные русские депутаты. Таким образом, русские депутаты были полноценно представлены в парламентской жизни и много сделали для законодательного решения практических вопросов на пути к независимости. Также они обеспечивали обратную связь Верховного Совета с русскоязычной частью избирателей. Впоследствии ни один из них не голосовал против восстановления независимости Эстонии

Новый состав Верховного Совета, в котором теперь первую скрипку играли представители НФЭ, 3 апреля 1990 утвердил председателем правительства лидера НФЭ Эдгара Сависаара. За его кандидатуру проголосовали 54 депутата из 105, 32 парламентария были против. Такое неустойчивое большинство предопределило политику Сависаара в области государственного строительства. Он неоднократно заявлял о создании третьей республики и гражданстве для всех, но должен был внимательно учитывать меняющуюся политическую конъюнктуру и, ожидая подходящего момента, воздерживаться от юридического оформления своих политических лозунгов. Фактически Эстонская Республика образца 1990-1991 гг. и была той самой третьей республикой, а ее жители – гражданами ЭР. Но как показало будущее – ненадолго.

P.S. 22 марта 1989 года увлеченные перестроечной политикой жители Эстонии даже не заметили, как астероид с медицинским именем Асклепий пролетел около Земли всего в 680 000 км. Это составляет примерно два расстояния до Луны и около 60 диаметров Земли. На сей раз повезло.