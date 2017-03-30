Налог на грузовые автомобили может быть введен уже с 1 января

Правительство на своем заседании в четверг, 30 марта, одобрило и направило в парламент проект поправок в Закон о дорожном движении, которые предусматривают введение с 1 января 2018 года налога на грузовые автомобили.

Речь идет о плате за использование государственных автодорог, которая, например, для грузовиков массой от 3,5 до 12 тонн составит 9 евро в день или 500 евро в год, передает служба новостей "Радио 4".

На сегодняшний день в Евросоюзе налог на грузовой автотранспорт не взимают только в двух странах: Эстонии и Финляндии.

По словам министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, за счет введения платы за использование дорог грузовиками госказна получит в следующем году дополнительно 17 млн евро. Причем, 25% от этой суммы поступит от зарубежных автоперевозчиков.

"Плату должен вносить владелец грузового автомобиля или ответственный пользователь перед тем, как отправиться в путь. В этой связи уже за 10 дней до окончания текущего года можно будет купить соответствующий билет. За то, чтобы это можно было сделать в любое время суток, будет отвечать Департамент шоссейных дорог", - рассказала Симсон.

"Поступающие за счет этого средства будут направлены на содержание дорог. Что касается общей суммы, то мы знаем, сколько грузовиков в Эстонии. Однако, пока неизвестно, на какие периоды будут покупаться билеты. В то же время, можно предположить, что почти четверть дохода поступит от зарубежных автоперевозчиков, которые приезжают в нашу страну или следуют через нее транзитом, и которые до сих пор не только не платили этого налога, но и очевидно не заправлялись у нас. Согласно нашим расчетам, в следующем году плата за использование дорог грузовиками пополнит госбюджет 17 миллионами евро", - добавила Кадри Симсон.