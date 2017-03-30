Каток в центре Таллинна завершит сезон в пятницу

В пятницу, 31 марта, желающие еще смогут до десяти часов вечера покататься на коньках на городском катке на улице Харью, а затем холодильные установки будут отключены до следующего сезона и начнется демонтаж катка.

Нынешний сезон отличался активным использованием катка школами, сообщили в Раэпресс. Если в минувшем сезоне число посещений со стороны школьных групп составляло 11 210, то в этом – 19 460. Свою роль в этом сыграло нововведение – система бронирования времени на катке, что облегчило задачу учителей.

Но рекордным оказался и другой показатель – общего числа посещений. Он впервые превысил цифру в 40 000.