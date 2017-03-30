Экс-советника канцлера права наказали за сексуальные преступления против несовершеннолетних

Суд признал Конса виновным в преступлениях сексуального характера и приговорил его совокупно к шести с половиной годам тюрьмы. В связи с сокращенным делопроизводством от этого срока отнимается одна треть, и конечный срок составляет четыре года и четыре месяца. Конса должен будет сразу же провести в тюрьме шесть месяцев, остальная часть наказания является условной с пятилетним испытательным сроком.

29 марта 2016 года в отношении 31-летнего Конса возбудили уголовное дело по статье об изготовлении детской порнографии, поскольку были основания предполагать, что работавший в то время советником канцлера права мужчина убедил несовершеннолетного мальчика сделать снимки порнографического характера и прислать их.

В ходе следствия было установлено, что Конса в период 2011-2016 совершил преступления сексуального характера в отношении шести разных мальчиков. После возбуждения уголовного дела бюро канцлера права в апреле прошлого года расторгло договор с Конса.

Согласно обвинению, Конса, который около десяти лет назад некоторое время работал в прокуратуре, с 25 октября 2011 года до начала апреля 2016 года хранил на разных носителях у себя дома около 300 фото- и видеофайлов, на которых несовершеннолетние изображались в эротических и порнографических ситуациях. В числе файлов были и изготовленные самим Конса в 2011 и 2015 году эротические фотографии и видео двух несовершеннолетних мальчиков.

Конса обвиняется также в том, что в 2011 году он через интернет-портал iha.ee убедил 15-летнего мальчика прислать свои порнографические фотографии, а в 2012 году посредством того же портала убедил 17-летнего позировать в порнографических ситуациях на веб-камеру. Кроме того, в период с лета 2015 года до начала 2016 года он представлялся в Skype несовершеннолетней девочкой и убедил троих пострадавших — мальчиков в возрасте 17, 13 и 14 лет — позировать на веб-камеру в порнографических ситуациях. Младшему из них он и сам посылал изображения порнографического содержания.

Конса обвиняется также в том, что в 2015 году он совершил в отношении 14-летнего мальчика поступок сексуального характера, заключавшийся в мастурбации мальчику.