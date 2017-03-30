rus.err.ee

Экс-советника канцлера права наказали за сексуальные преступления против несовершеннолетних ({{commentsTotal}})

Харьюский уездный суд. Автор: Сийм Лыви, ERR
Эстония
Эстония

В четверг, 30 марта, Харьюский уездный суд приговорил к частично реальному сроку заключения экс-советника канцлера права Яанусу Конса, который обвинялся в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних мальчиков.

Суд признал Конса виновным в преступлениях сексуального характера и приговорил его совокупно к шести с половиной годам тюрьмы. В связи с сокращенным делопроизводством от этого срока отнимается одна треть, и конечный срок составляет четыре года и четыре месяца. Конса должен будет сразу же провести в тюрьме шесть месяцев, остальная часть наказания является условной с пятилетним испытательным сроком.

29 марта 2016 года в отношении 31-летнего Конса возбудили уголовное дело по статье об изготовлении детской порнографии, поскольку были основания предполагать, что работавший в то время советником канцлера права мужчина убедил несовершеннолетного мальчика сделать снимки порнографического характера и прислать их.

В ходе следствия было установлено, что Конса в период 2011-2016 совершил преступления сексуального характера в отношении шести разных мальчиков. После возбуждения уголовного дела бюро канцлера права в апреле прошлого года расторгло договор с Конса.

Согласно обвинению, Конса, который около десяти лет назад некоторое время работал в прокуратуре, с 25 октября 2011 года до начала апреля 2016 года хранил на разных носителях у себя дома около 300 фото- и видеофайлов, на которых несовершеннолетние изображались в эротических и порнографических ситуациях. В числе файлов были и изготовленные самим Конса в 2011 и 2015 году эротические фотографии и видео двух несовершеннолетних мальчиков.

Конса обвиняется также в том, что в 2011 году он через интернет-портал iha.ee убедил 15-летнего мальчика прислать свои порнографические фотографии, а в 2012 году посредством того же портала убедил 17-летнего позировать в порнографических ситуациях на веб-камеру. Кроме того, в период с лета 2015 года до начала 2016 года он представлялся в Skype несовершеннолетней девочкой и убедил троих пострадавших — мальчиков в возрасте 17, 13 и 14 лет — позировать на веб-камеру в порнографических ситуациях. Младшему из них он и сам посылал изображения порнографического содержания.

Конса обвиняется также в том, что в 2015 году он совершил в отношении 14-летнего мальчика поступок сексуального характера, заключавшийся в мастурбации мальчику.

Редактор: Виктор Сольц

Источник: BNS

яанус конса


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Волли Кальм переизбран ректором Тартуского университета
Обновлено: 13:59 
Вместо академии в Нарве могут создать колледж МВД
В Ласнамяэ открылся Дом здоровья
Свен Сестер призывает снизить процентную ставку про учебному кредиту
В ближайший месяц добровольцы намерены очистить Ласнамяэ от мусора
LIVE в 15:30: ЧМ по фигурному катанию — короткая программа мужчин

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. Телеканал ETV+ и портал rus.err.ee ведут прямые трансляции соревнований с комментариями местных экспертов на русском языке. Сегодня в 15:30 начнутся соревнования в мужском одиночном катании.

В мае в Таллинне закроется троллейбусная линия номер 9
Бывший мэр Таллинна Тынис Пальтс выиграл в суде Севастополя у Минобороны РФ
Карин Таммемяги избежала обвинений по делу о краже лаптопа
Мнение / Интервью
Леонид Карабешкин: на проектах текущего бюджетного периода выход Британии из ЕС не скажется

По мнению политолога и преподавателя международных отношений Евроакадемии Леонида Карабешкина, с финансирование европроектов, в связи с выходом Великобритании из ЕС, до 2030 года никаких проблем не будет.

Эксперты: на ЧМ по фигурному катанию мужчины выступят на пределе человеческих возможностей
Постпред Эстонии в ЕС: связи британцев с ЕС очень сложно разорвать
Политолог Рейн Тоомла не верит в успех партии "Зеленые Эстонии"
Обновлено: 19:53 
ИДА-ВИРУМАА
В Нарве откроется выставка работ художника Владимира Бачу
Силламяэ попросит 3,3 млн евро на строительство променада
Департамент инфосистем: VKG в 2016 году стало жертвой кибершпионажа
Молодежный лагерь "Куртна" пойдет с молотка
В Ийзаку из-за ветра рухнула смотровая башня
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Отделения экстренной медицины будут отправлять не тяжелых больных домой без осмотра
Интерактивная карта ремонта дорог: отрезки Силламяэ-Нарва и Йыхви-Силламяэ станут безопаснее
В Эстонии взяты под стражу подозреваемые в наркопреступлениях и вымогательстве
Обновлено: 18:59 
ЗА РУБЕЖОМ
Организаторы "Оскара" продолжат работать с виновниками скандала на вручении премии
Комиссия сената расследует роль России в кампании Трампа
Тереза Мэй запустила процедуру выхода Великобритании из ЕС
Обновлено: 29.03
Генконсульство Польши в украинском городе Луцк обстреляли из гранатомета
Иск РФ к Украине в суде Лондона будет рассмотрен в ускоренном порядке
В США отменили ограничения на выбросы парниковых газов
ЭСТОНИЯ
Тендер на реконструкцию перекрестка Хааберсти выиграла фирма Nordecon AS

Таллиннский коммунальный департамент в ходе конкурса госпоставок выбрал строителем транспортной развязки в Хааберсти предприятие Nordecon AS.

Экс-советника канцлера права наказали за сексуальные преступления против несовершеннолетних
Родители детей с тяжелой степенью недостатка здоровья смогут гасить учебный кредит
Lux Express увеличивает число рейсов Таллинн-Петербург
Новым директором Департамента статистики станет Март Мяги
Обновлено: 10:28
За сутки эстонские пожарные свыше 20 раз выезжали тушить горящую траву
В Тарту расследуют причины серии пожаров на окраине города
ЭКОНОМИКА
Налог на грузовые автомобили может быть введен уже с 1 января
Объем пассажирских перевозок по ЭЖД в феврале вырос почти на 3%
29.03
Эстония выделит на реализацию экологических проектов 7,2 млн евро
28.03
Фирма AirBaltic планирует к 2021 году увеличить до 11 число прямых рейсов из Таллинна
28.03
Nordea прогнозирует рост экономики Эстонии в 2017 году на 2,5%
27.03
В Риге расскажут о тендерах для Rail Baltica
27.03
Годовой рост кредитного портфеля действующих в Эстонии банков в IV квартале замедлился
СПОРТ
ВИДЕО: Короткую программу спортивных пар на ЧМ выиграл китайский дуэт
Обновлено: 29.03
Сергей Зенёв об игре с Хорватией: самое важное было сделано в первом тайме
Пярнуские баскетболисты поднялись на четвертое место в таблице
ФОТО и ВИДЕО: Хелери Хяльвин не прошла в произвольную программу на ЧМ по фигурному катанию
Сборная Грузии по футболу оставила национальную команду Латвии без главного тренера
Со среды по воскресенье ERR транслирует ЧМ по фигурному катанию с комментариями на русском
Обновлено: 29.03
Эстонская фигуристка Хелери Хялвин в короткой программе выйдет на лед 14-й
ФОТО и ВИДЕО: сборная Эстонии по футболу в товарищеском матче разгромила хорватов - 3:0
Обновлено: 28.03
Сборная России по футболу вырвала ничью в матче с Бельгией
КУЛЬТУРА
В Таллинне открылся европейский форум по вопросам культуры
Мусульмане Эстонии с размахом отметили новый год — Новруз
В Маарду текст "Тотального диктанта" зачитает бывший вице-мэр Нарвы Максим Волков
ФОТО: На этой неделе в Риге проходит традиционный праздник моды - Riga Fashion Week
Евровидение
Украина предложила России выбрать другого артиста для участия в "Евровидении"
Музыкальный эксперт Пихламяги: Россия предвидела, что ей откажут в выступлении на "Евровидении"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
Каток в центре Таллинна завершит сезон в пятницу
Рыбные порты Эстонии проведут в конце апреля День открытых дверей
Работу Меэлиса Пая в центре культуры "Сальме" проверяет служба контроля
Клиентов Tele2 будет обслуживать робот
Маленькая девочка призналась в любви роботу, приняв за него бак водонагревателя
прямые трансляции
Последние новости
15:30
LIVE: ЧМ по фигурному катанию — короткая программа мужчин Обновлено
15:28
Тендер на реконструкцию перекрестка Хааберсти выиграла фирма Nordecon AS
15:26
Экс-советника канцлера права наказали за сексуальные преступления против несовершеннолетних
15:07
Каток в центре Таллинна завершит сезон в пятницу
15:02
Налог на грузовые автомобили может быть введен уже с 1 января
14:39
30 марта 1990 года начался переход к восстановлению государственной независимости Эстонии
13:59
Волли Кальм переизбран ректором Тартуского университета Обновлено
13:51
В Таллинне открылся европейский форум по вопросам культуры
13:39
Родители детей с тяжелой степенью недостатка здоровья смогут гасить учебный кредит
12:52
Свен Сестер призывает снизить процентную ставку про учебному кредиту
12:37
Организаторы "Оскара" продолжат работать с виновниками скандала на вручении премии
11:50
В мае в Таллинне закроется троллейбусная линия номер 9
11:19
В Ласнамяэ открылся Дом здоровья
10:42
Lux Express увеличивает число рейсов Таллинн-Петербург
Полезно знать
Топ читаемости
28.03
Полиция просит помочь установить личность человека, снявшего деньги с украденной кредитки
29.03
В Ида-Вирумаа начался суд над "крышей" наркодилеров
29.03
Посольства России и Белоруссии осудили высказывания лектора ТТУ Евгена Цыбуленко
29.03
Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"
11:19
В Ласнамяэ открылся Дом здоровья
08:24
Бывший мэр Таллинна Тынис Пальтс выиграл в суде Севастополя у Минобороны РФ
29.03
Отделения экстренной медицины будут отправлять не тяжелых больных домой без осмотра
16.03
ФОТО: При поддержке EAS в Дирхами появятся акулы, а в Пыльтсамаа — космопарк
28.03
В Эстонии взяты под стражу подозреваемые в наркопреступлениях и вымогательстве Обновлено
29.03
В Тапа прибыли французские танки
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера 29.03.2017 (20:00)

ПОГОДА
В четверг без осадков, воздух прогреется до 6 градусов тепла
Эстония
В Тарту расследуют причины серии пожаров на окраине города
Жительницу Пярнумаа приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство на почве ревности
Обновлено: 29.03
Оставшийся без отцовского отпуска член правления предприятия подал в суд на государство
В связи с массовыми махинациями Больничную кассу ждет ревизия
Готов проект новой общей планировки Тарту
"АК": скорая помощь перестала заниматься главной задачей - спасать людей
За рубежом
Тереза Мэй запустила процедуру выхода Великобритании из ЕС
Обновлено: 29.03
ERR в Москве: российские военные критикуют действия международной коалиции в Мосуле
Из музея в Германии украли монету весом 100 кг и стоимостью 4 млн долларов
Ученый Тартуского университета о брексите: Кэмерон решил сыграть в покер
Эксперты об акциях протеста в Белоруссии: дальнейший ход событий зависит от Лукашенко
ERR в Москве: тысячи людей приняли участие в антикоррупционном митинге