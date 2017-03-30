Тендер на реконструкцию перекрестка Хааберсти выиграла фирма Nordecon AS

Договор с фирмой, представившей лучшее предложение, будет заключен после истечение 14-дневного срока, отведенного на обжалование решения, передаете „Раэпресс».

Согласно проекту, Палдиское шоссе до нынешнего круга и после соединит виадук длиной в 277 метров, под улицей Эхитатяте пройдут 38-метровый, а под Палдиским шоссе – 54-метровый туннели для пешеходов и велосипедистов. Велосипедно-пешеходные дорожки появятся на всех направлениях развязки. Вместо круга движение на перекрестке начнут регулировать светофоры. Виадук и часть дорожек планируется ввести в эксплуатацию уже нынешней осенью, в октябре, перекресток со светофорами и все остальное – в августе следующего года.

О масштабах проекта дают представление цифры: площадь реконструируемой проезжей части 70 000 квадратных метров, велосипедно-пешеходных дорожек – 16 739 квадратных метров, площадь озеленения – 48 000 квадратных метров.