Урве Пало предложила 25% налогов за загрязнение окружающей среды вернуть в Ида-Вирумаа

Министерство финансов в феврале отправило на согласование в Министерство экономики и коммуникаций программу развития Ида-Вирумаа. Министр предпринимательства Урве Пало в середине марта предложила обеспечить финансирование программы за счет налогов, собираемых со сланцеперерабатывающих предприятий Ида-Вирумаа. Речь идет о примерно 10 млн евро ежегодно.

Министр предпринимательства Урве Пало считает несправедливым забирать у региона, больше всего страдающего от загрязнения окружающей среды, обеспечивающего всю страну электроэнергией, все налоги и ничего не двать взамен. По ее мнению, программу развития региона можно выполнить, если часть налогов вернуть.

Вы предлагаете 25% экологических налогов от сланцевого сектора направить на развитие Ида-Вирумаа. А как сейчас обстоят дела, сколько денег получает Ида-Вирумаа от этих налогов?

В настоящее время только "сланцевые" волости получают часть сбора за добычу на их территории сланца, около 10 миллионов евро в год. Однако другие волости и города, на которые оседает зола из дымящих труб, ничего не получают. Такое положение несправедливо и необоснованно, учитывая, что наиболее остро социальные и экономические проблемы стоят именно в городах Северо-востока.

По данным Министерства экономики и коммуникаций, в период с 2007 по 2015 годы государство от сланцевого сектора получило почти 500 млн евро экологических налогов. Исходя из этого, 25% от этих налогов составляют 15-16 млн евро в год. Сколько, по вашим расчетам, денег ежегодно можно направить на развитие Ида-Вирумаа?



В этом году государство в виде экологических сборов получило около 70 млн евро, из которых для решения социально-экономических проблем Кивиыли, Кохтла-Ярве и Нарвы ничего не досталось.

В общей сложности сланцеперерабатывающие предприятия платят около 43 млн евро за загрязнение окружающей среды (например, плата за складирование отходов и плата за использование воды). Сделанное предложение подразумевает поделится с Ида-Вирумаа 25% от поступающих платежей за загрязнение окружающей. Это примерно 9 млн евро.

Сейчас часть экологических налогов возвращается в Ида-Вирумаа. Чем Ваше предложение лучше нынешней системы?

Одна из главных проблем, у государства сейчас нет инструментов для реализации программы развития Ида-Вирумаа, поэтому правительство не может помочь региону. В 2017 году волости Ида-Вирумаа получат около 10 миллионов евро. Распределение налога на загрязнение в 2018 года позволит направить в регион еще почти столько же, в зависимости от объемов добытого сланца, денег на различные проекты.

Речь идет обо всех экологических налогах или о какой-то их части? Это касается торговли квотами на выбросы СО2?

Предложение касается распределения сборов за загрязнение окружающей среды таких, как загрязнение воздуха, складирование отходов, использование водных ресурсов.

Плата за добычу сланца распределяется между волостями, на территории которых есть шахты и карьеры. Однако несправедливо, когда другие экологические платежи совсем не распределяются. В тоже время было бы неэффективным их распределять напрямую среди всех самоуправлений, когда 70% платежей за загрязнение поступает от электростанций Eesti Energia, расположенных в Вайвараской волости.

Государство могло бы, исходя из своих приоритетов, за счет этих средств более эффективно обеспечить программу развития Ида-Вирумаа.

Кто будет получателем этих денег - самоуправления, предприниматели, недоходные организации, социальные учреждения или кто-то еще?

Наилучшим решением было бы распределение денег в соответствие с правительственной программой развития Ида-Вирумаа, где учтены интересы самоуправлений, неправительственных организаций, государственных представительств. Сегодня у органов государственной власти отсутствуют инструменты для решения социально-экономических проблем региона.

Сейчас "сланцевые" волости Ида-Вирумаа (Майдла, Мяэтагузе, Иллука, Сонда, Вайвара, Кохтла) получают из Фонда выравнивания 25% от налогов, связанных с добычей сланца. Эти самоуправления по-прежнему будут получать свою компенсацию за вред от сланцедобычи или нет?

Нет никаких причин менять этот порядок. Плата волостям обоснована и справедлива. Речь идет о том, что другие экологические платежи на распределяются.

На какие конкретно проекты Вы планируете направить деньги от экологических налогов?

Эти деньги можно направить на привлечение иностранных инвесторов, чтобы помочь решить проблему высокой безработицы в уезде. На развитие дружелюбной среды обитания в городах и улучшение жилищного фонда. Например, в Йыхви и Кохтла-Ярве жилой фонд сильно устарел и находится в очень плохом состоянии. На его улучшение - ремонт, новое строительство или снос - требуются деньги. Поскольку ценность недвижимости здесь низкая, у жителей нет мотивации брать кредит и обращаться в фонд KredEx, чтобы ремонтировать здания. В тоже время государство уже получило десятки пустых квартир, которым необходимо найти применение.

Деньги также необходимы на строительство открытой сцены в Нарве (Vaba Lava), для организации творческого инкубатора и для Дома эстонского языка. Уверена, что идей, как создать новые рабочие места и улучшить жизненную среду, много и у других министерств.

Кто будет заниматься распределением денег?

Это не имеет значения. Точнее, это не главный вопрос. Важно, что бы была возможность финансировать программу развития Ида-Вирумаа. В целом, это зависит от правительства, если договорятся министр государственного управления и Министерство экономики и коммуникаций о новых условиях.

Какой цели Вы хотите достигнуть, и в какие сроки?

Цель должен сформулировать министр государственного управления в подготовленной им программе развития Ида-Вирумаа. Между тем, мы должны учитывать, что в течение следующих 20 лет сократится сланцедобыча и уменьшится занятость в этом секторе, государство будет меньше получать доходов от этого сектора. Поэтому необходимо сейчас использовать возможность изменить экономику региона, сделать среду обитания в городах более современной, избавиться от ветхих и пустующих зданий, а также улучшить ситуацию с интеграцией.

Изменение системы перераспределения денег от экологических налогов это временная мера или постоянная?

Пока в Ида-Вирумаа добывают сланец, производят из него электроэнергию и масло, а государство получает доходы с этого сектора экономики, перераспределение денег в пользу развития Ида-Вирумаа разумно и справедливо.