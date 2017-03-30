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Эстонский олимпийский комитет в этом году окажет финансовую поддержку 89 молодым спортсменам ({{commentsTotal}})

Каратистка Анна Сокк. Автор: Фото: ERR
Спорт
Спорт

Эстонский олимпийский комитет запускает систему поддержки молодежного спорта высших достижений. В ее рамках ежегодно будет оказываться финансовая помощь в размере 2000 евро спортсменам в возрасте 14-22 лет, которые могут в будущем достичь больших успехов в профессиональном спорте. В этом году деньги будут выделены 89 молодым спортсменам в 20 спортивных дисциплинах.

"Наша цель – предложить поддержку подающим надежды молодым спортсменам, чтобы повысить их конкурентоспособность среди ровесников и упростить переход во взрослый спорт. Есть надежда, что благодаря этим мерам спортсмены не бросят профессиональный спорт, перейдя в новую возрастную категорию", – сказал Тыну Тынисте, возглавляющий комиссию Эстонского олимпийского комитета по спорту высших достижений.

При выборе спортсменов, которым будет оказана поддержка, ЭОК консультировался со спортивными федерациями. В четверг, 30 марта, исполнительный комитет ЭОК утвердил список, который включает 89 молодых спортсменов, представляющих 20 летних олимпийских видов спорта. Для спортсменов, выступающих в зимних олимпийских видах спорта, подобная система будет запущена с наступлением нового зимнего олимпийского цикла, который начнется в марте 2018 года.

Получатели пособия делятся на три возрастных группы: спортсмены в возрасте 21-22 лет, спортсмены в возрасте 19-20 лет и спортсмены в возрасте 14-18 лет (возрастная группа юношеских Олимпийских игр). Сумма пособия составляет 2000 евро на спортсмена или команду в год.

В числе прочих пособие получат дзюдоисты Марк Алтосар, Даниэль Нуриев и Армен Мовсисян, фехтовальщики Клим Гусаров и Мадина Азизова, тяжелоатлет Александр Моисеенко, каратисты Ли Лирисман, Даниэль Родионов, Анна Сокк и Марта Осипова, пловцы Даниэль Зайцев и Мария Романюк, байдарочник Максим Мавровский, гребец Михаил Куштейн, легкоатлет Виталий Рубенков, борцы Артур Вититин, Егор Яковлев и Виктория Вессо, стрелки Станислав Болдырев и Анастасия Бобылева.

На стадии запуска Эстонский олимпийский комитет планирует финансировать систему поддержки молодежного спорта высших достижений из средств, полученных из пособий, выделенных фондом "Олимпийской солидарности" на нужды молодежного олимпийского движения, а также из средств, поступивших за счет налога с азартных игр.

В комиссию по спорту высших достижений Эстонского олимпийского комитета входят: Тыну Тынисте (председатель), Яан Тальтс (заместитель председателя), Яанус Крийск, Экри Ноол, Ааво Пыхьяла, Анна Леванди, Яак Маэ, Яан Кирсипуу.

Редактор: Виктор Сольц



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