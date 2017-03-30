Ходатайствующих о пособии низкооплачиваемых работников проверяют на зарплаты в конвертах

О пособии низкооплачиваемым работникам на данный момент ходатайствовали 78 000 человек. Перед тем, как вернуть переплаченный подоходный налог, Налогово-таможенный департамент (МТА) проверяет, есть ли для этого реальное основание, то есть пытается установить, не получал ли человек зарплату в конверте.

Ходатайствовать о пособии можно до пятницы, когда истекает срок подачи деклараций о доходах, в которых ходатайствующие могли поставить галочку в соответствующей графе, передает ERR Uudised.

По состоянию на 30 марта ходатайство предоставили 78 000 низкооплачиваемых работников, которым должны вернуть в общей сложности 28,4 млн евро. Между тем МТА оценивает, что на самом деле возвращаемые суммы будут меньше, поскольку ходатайствующих также проверяют на зарплаты в конвертах.

"К примеру, в строительстве в прошлом году сотрудники МТА просмотрели задекларированные средние выплаты работникам у 1049 предприятий, при этом у трети фирм выплаты были ниже 500 евро. Из проверенных 3000 предприятий в секторе размещения и питания в каждом шестом имеются повышенные риски, что там платят зарплату в конвертах", – сказала пресс-секретарь Налогово-таможенного депаратмента Майлин Аасмяэ.

Если после истечения срока подачи ходатайства о пособии для низкооплачиваемых работников выяснится, что на самом деле данные о доходах человека могли отличаться от задекларированных и это повлияло на размер возвращенного подоходного налога, то МТА проследит, есть ли право у человека получать пособие и если есть, то в каком объеме.

"Если мы обнаружим ложные данные после возврата переплаченного налога, то потребуем деньги с работника и работодателя, причем для работодателя это будет расходом, не связанным с предпринимательством, и добавится к обязанности выплачивать подоходный налог", – отметила Аасмяэ, добавив, что переплаченное пособие могут потребовать за период до пяти лет.