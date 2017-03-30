В Нарве в субботу пройдет благотворительный костюмированный забег

Первого апреля нарвский спортивный клуб "Мотус" откроет беговой сезон в городе благотворительным костюмированным забегом. В этом году собирать деньги будут на покупку спортивного инвентаря братьям Дмитрию и Валентину Красиковым, главная цель которых – участие в параолимпиаде в Японии через три года, передает "Актуальная камера".

В день юмора и шуток в Нарве пройдет традиционный веселый костюмированный забег. За несколько лет проведения забега организаторы пришли к мысли, что помимо развлечения мероприятие может также нести и благотворительную миссию. В этом году участники собирают деньги для нарвских паралимпийских фехтовальщиков.

"Мы начинали с простого веселого забега. Теперь он стал благотворительным, каждый год мы собираем на что-то деньги, – сказал организатор, член правления спортивного клуба "Мотус" Антон Праткунас. – В том году собирали на спортивный инвентарь для детского дома Нарвы. В этом году помогаем нашим нарвским паралимпийцам фехтовальщикам братьям Дмитрию и Валентину Красиковым. Все деньги пойдут на покупку спортивного инвентаря – шпаг, рапир, костюмов. Ребята готовятся к этапу кубка мира в Нидерландах и к олимпиаде в Токио 2020".

Принять участие в забеге может любой желающий, для этого нужен красочный костюм или деталь костюма. Регистрация будет проходить в день забега. Основная трасса протяженностью в 3 километра пройдет по улицам города и променаду вдоль реки. После пробежки будут вручены призы за лучший костюм, а также сладкие угощения. Плата за участие – от 5 евро. Кто желает, может пожертвовать и больше. Детский забег – бесплатный.

Старт веселому забегу будет дан в 12:00 на аллее Пушкина.