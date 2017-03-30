Актуальная камера 30.03.2017 (18:00)

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. Телеканал ETV+ и портал rus.err.ee ведут прямые трансляции соревнований с комментариями местных экспертов на русском языке. Сегодня в 20:30 продолжатся соревнования спортивных пар, где определятся первые победители чесмпионата мира.
Историк Илья Никифоров: Эстония между "первой" и "третьей" республикой (1988-1992)
30 марта - важная дата в истории Эстонии. В 1990 году в этот день начался переход к восстановлению государственной независимости Эстонии.
Тартуский университет в четверг, 30 марта, провел выборы ректора. По итогам двух туров голосования этот пост сохранил за собой Волли Кальм.