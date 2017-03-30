"Прямую линию" с Путиным перенесут с апреля на более поздний срок

"Прямая линия" президента РФ Владимира Путина в этом году перенесена с апреля на более поздний срок, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Прямая лини", видимо, будет чуть позже в этом году. Обычно мы делаем ее в апреле, в этом году не будет в апреле, будет попозже, но раньше августа", - передает слова Пескова "Интерфакс".

Информации о точной дате пока нет, добавил он.

Песков объяснил перенос "прямой линии" плотным графиком президента РФ. "Просто связано с графиком президента, и так, чтобы было, собственно, удобно ему", - сказал он.

Традиция ежегодного общения российского лидера с гражданами страны была заложена в 2001 году.