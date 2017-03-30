За полгода система мониторинга на восточной границе Эстонии давала сбои пять раз

В течение полугода система мониторинга на восточной границе Эстонии пять раз давала сбои, что указывает на прямую необходимость изыскать дополнительные средства на финансирование инфотехнологической системы, сообщили в Департаменте полиции и погранохраны (PPA).

По словам заместителя генерального директора PPA Тауно Туйска, радарные пункты пограничной службы были сооружены и приняты в эксплуатацию в 2006, тогда прогнозировалось, что они будут действовать при условии хорошего технического ухода в течение 20 лет. "Тем самым в 2025 году нас ожидает крупное обновление мониторинговой системы и радарных пунктов, однако до сих пор мы сохраняем имеющийся порядок работы. Чем больше времени проходит, тем больше требуется прилагать внимания и в большем объеме проводить техуход и ремонт, и это требует денег", – сказал Туйск BNS.

По словам Туйска, инциденты критического значения в системе слежения за последние полгода отмечались пять раз – это были и электрозамыкания, человеческие ошибки или же сбои из-за проблем в программном обеспечении.

Несколько дней назад от сильного ветра на электролинию упало дерево, возникло короткое замыкание, и радарный пост перешел на питание от генератора, однако из-за технического сбоя генератор вышел из строя, вслед за ним из строя вышел и радар.

Пол словам Туйска, проблемы мониторинга на границе картографированы. Подсчитано, что в каждом следующем году следовало бы дополнительно вкладывать в техуход, ремонт и обновление мониторинговой системы около 400 000 евро. Если же дополнительного финансирования не будет, то это, по словам Туйска, слишком тяжелое бремя для техников PPA.

Департамент полиции и погранохраны (PPA) в будущем году нуждается в обновлении технических средств на сумму почти 12,6 млн евро, которых, по словам руководителя департамента Эльмара Вахера, в нынешнем бюджете не просматривается. Дополнительное финансирование системы пограничного мониторинга требуется в объеме чуть более миллиона евро, которые пошли бы на оперативные услуги.