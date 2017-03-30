Защитник сборной Эстонии по футболу Энар Яэгер продолжит карьеру в норвежской "Волеренге"

Защитник сборной Эстонии по футболу Энар Яэгер подписал на год контракт с норвежским клубом "Волеренга".

За клуб из Осло Яэгер выступал и в прошлом сезоне, однако его договор закончился, и сам игрок отправился искать новую команду.

"Это хорошо, что я вернулся. Я активно тренировался в течение последних нескольких месяцев. После травмы колена я полностью восстановился. Готов помочь команде своим опытом", - сказал Яэгер в интервью официальному сайту "Волеренги".

Enar Jääger har signert.

Vi ønsker ham hjertlig velkommen tilbake!https://t.co/R34hcmE5kU pic.twitter.com/o9QDQOg0V0 — Vålerenga Fotball (@ValerengaOslo) March 30, 2017

Долгое время говорилось о том, что 32-летний защитник может вернуться в таллиннскую "Флору".

С 2000 по 2004 год и в 2015-м Яэгер выступал за команды из системы "Флоры". За рубежом играл в московском "Торпедо" (2005-2006), норвежском "Олесунне" (2007-2009, 2010-2012), итальянском "Асколи" (2009-2010) и бельгийском "Льерсе" (2013-2014).

С августа 2015-го защитник стал на правах аренды играть за "Волеренгу", а в зимнее межсезонье был подписан постоянный договор.

В 2016 году "Волеренга" заняла 10-е место в чемпионате Норвегии. Новый сезон стартует 1 апреля. "Волеренга" же выйдет на поле только 3 апреля, когда в родных стенах сыграет с "Викингом".

За сборную Эстонии Яэгер провел 121 матч.