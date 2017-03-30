Жители Пыхья-Таллинна выступают против переноса пункта обмена шприцев в многоквартирный дом

Жители Пыхья-Таллинна негодуют из-за намерения Института развития здоровья перенести пункт обмена шприцев в один из многоквартирных домов района. Горожане встретились с властями районной управы и рассказали о своих переживаниях. В Институте развития здоровья обещают обнародовать свою позицию 7 апреля, передает "Актуальная камера".

Жители многоквартирного дома, расположенного в Пыхья-Таллинне по адресу Ситси, 28, опасаются, что опорный центр для наркозависимых может переехать в помещения на первом этаже, где раньше продавали стройматериалы.

Обеспокоенность горожан оказалась настолько сильной, что в Пыхья-Таллинне развернулась целая протестная кампания, апогеем которой стала сегодняшняя встреча с районными властями.

"Конечно, мы возмущены, потому что хотим жить спокойно. Люди из окружающих домов тоже хотят жить спокойно. Здесь находятся молодежный центр, церковь, рынок. Мы живем на Ситси и находимся в самом его сердце", – сказала жительница Екатерина Хабарова.

Впрочем, неподходящим данное место считают и в районной управе Пыхья-Таллинна. Власти проинформировали Институт развития здоровья о том, что на улице Ситси могут повториться те же проблемы, которые существовали, когда пункт находился на Эрика. Вот только институт с мнением управы считаться не обязан.

Представители Института развития здоровья не присутствовали на нынешней встрече. В пресс-службе ведомства отметили, что готовы раскрыть свою позицию по данной проблеме на следующей встрече с недовольными жителями Пыхья-Таллинна, которая пройдет в основной школе Ристику 7 апреля.

"Актуальная камера" продолжит следить за развитием ситуации.