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Порошенко приказал ВСУ прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля ({{commentsTotal}})

Президент Украины Петр Порошенко Автор: Фото: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Петр Порошенко заявил, что приказал Вооруженным силам Украины (ВСУ) прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля.

"Я дал все необходимые команды и Генеральному штабу, и министру обороны", - передает слова президента Украины официальный сайт главы государства.

"По моему поручению наша делегация в Минске предложила объявить перед Пасхой прекращении огня. К сожалению, у нас нет большого оптимизма, что другая сторона будет придерживаться достигнутых договоренностей, но жизнь и здоровье каждого украинского воина является наибольшей ценностью, - сказал Порошенко во время общения со СМИ в рамках рабочего визита на Мальту.

Президент отметил, что необходимо действовать решительно для того, чтобы обеспечить прекращение огня, отвод тяжелой техники и артиллерии. Именно это является ключевыми пунктами Минских договоренностей и решения Совета национальной безопасности и обороны.

"Это еще раз опровергает российские утверждения относительно позиции украинской стороны, которая якобы не готова к миру. Наоборот последовательно все три года мы не просто декларируем, но и доказываем, что украинская сторона за то, чтобы обеспечить режим прекращения огня, вывод российских войск, получение контроля над неконтролируемым участком украинско-российской границы и восстановление украинского суверенитета над оккупированными Донбассом и Крымом", - подчеркнул Порошенко.

29 марта в Минске в ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донбассе были достигнуты соглашения о прекращении огня в Донбассе с 1 апреля и о разведении сил у Станицы Луганской с 6 апреля. 

Редактор: Виктор Сольц

донбасс


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