В преддверии объединения несколько самоуправлений превысили лимит инвестиционных кредитов

На этой неделе городское собрание Палдиски приняло решение взять инвестиционный кредит более, чем на 1 млн евро. Свое решение превысить лимит займов накануне слияния с другими волостями власти Палдиски не комментируют. В Минфине поясняют, что юридически все, что называется, корректно, передает "Актуальная камера".

В начале недели горсобрание Палдиски проголосовало семью голосами "за" и двумя "против" за то, чтобы взять инвестиционный кредит в 1,1 млн евро. Пр этом бюджет города на 2017 год составляет 4,5 млн евро.

"Зная, что в октябре мы соединимся с другими волостями и нагрузка выплат распределится между другими самоуправлениями, по-моему, это неразумное поведение со стороны мэрии. Как нам обосновали это решение в горсобрании? Тем, что остальные делают так же, почему мы не можем. Вчерашним решением наш кредитный лимит был превышен. Больше инвестиционных кредитов в ближайшие годы мы взять не сможем", – сказал член горсобрания Палдиски Яанус Саат, проголосовавший против.

Журналисты "Актуальной камеры" попросили мэра города прокомментировать, зачем нужен такой крупный кредит накануне слияния волостей и местных выборов. Ответа не получили. Несколько звонков, писем по электронной почте и SMS-сообщений привели к отписке со стороны мэра Палдиски Тийта Пеэду, в которой сначала он сказал: "Я, как мэр города, не могу комментировать решения и обсуждения горсобрания. У вас имеется возможность ознакомиться с протоколом заседания". А после того, как редакция указала ему, что мэр отвечает за все происходящее в городе, получили приглашение приехать на интервью на следующей неделе.

Не получили ответа и от председателя горсобрания и бюджетной комиссии города Каупо Калласа.

В Министерстве финансов сообщили, что если бы местные самоуправления подписали договор о слиянии, то Палдиски пришлось бы согласовывать кредит с другими. То же самое и в случае с принудительным слиянием.

"С того момента, как правительство примет решение, что самоуправления будут объединены в составе волости Кейла, Палдиски, Вазалемма и города Кейла, брать кредит без согласования с другими субъектами нельзя", – пояснила вице-канцлер по делам регионов Министерства финансов Кая Сарнет.

К чему спешка?

Получается, что у самоуправлений имеется еще пара месяцев, чтобы взять дополнительные кредитные нагрузки и уложиться в юридически грамотную схему. К чему такая спешка, ведь речь в данном случае идет об инвестиционном кредите, который должен пойти на самофинансирование ремонта системы городского освещения, строительство спорткомплекса и новых улиц, ремонт школ и садиков.

"Если мы имеем дело с хитрым приемом, когда до слияния с другими самоуправлениями в последние пару месяцев пытаются достичь предела по кредитной нагрузке и принять непродуманные решения, то это, конечно, злонамеренное деяние. В таком случае избиратель должен дать свою оценку тем, кто принимает такие решения", – отметил депутат Рийгикогу, экс-министр по делам государственного управления Арто Аас.

Согласно протоколу заседания горсобрания Палдиски, взять кредиты планируют и те самоуправления, которые соединятся с Палдиски. По статистике Минфина, кредитный лимит превышен у 5-6 самоуправлений Эстонии. По закону, в течение года самоуправление должно сократить долги до пределов дозволенного.