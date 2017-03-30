Актуальная камера 30.03.2017 (20:00)

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. Телеканал ETV+ и портал rus.err.ee ведут прямые трансляции соревнований с комментариями местных экспертов на русском языке. Сейчас продолжаются соревнования спортивных пар, именно в этой дисциплине определятся первые победители чемпионата мира.
Историк Илья Никифоров: Эстония между "первой" и "третьей" республикой (1988-1992)
30 марта - важная дата в истории Эстонии. В 1990 году в этот день начался переход к восстановлению государственной независимости Эстонии.
Департамент шоссейных дорог призывает автомобилистов начать "переобувать" свои машины. В шиномонтажных мастерских наплыва, как зимой, пока нет, но очереди уже образовались, передает "Актуальная камера".