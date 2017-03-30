Актуальная камера 30.03.2017 (20:00)

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки. Телеканал ETV+ и портал rus.err.ee ведут прямые трансляции соревнований с комментариями местных экспертов на русском языке. Сейчас продолжаются соревнования спортивных пар, именно в этой дисциплине определятся первые победители чемпионата мира.