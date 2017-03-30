Ночью в Эстонии пойдет мокрый снег

В ночь на пятницу ожидаются снегопады, на островах — дождь. Во второй половине дня осадки прекратятся, передает "Актуальная камера".

Ночью облачность уплотнится. Пойдет снег, мокрый снег, на островах – дождь, к утру осадки ожидаются на всей территории страны. Ветер южный, юго-восточный 4-10, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха – от -3 до +2°C.

Днем будет облачно с прояснениями. Утром пройдет мокрый снег, к обеду осадки прекратятся. К середине дня ветер ослабеет до 2-7 м/с. Температура воздуха – от +2 до +6°C.