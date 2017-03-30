EVR Cargo: 27 марта в Вирумаа из двух цистерн утекло почти 52 тонны химикалий

Протечка химикатов из двух цистерн, произошедшая в Вирумаа в понедельник вечером, составила в общем 51,9 тонны.

Вытекшие химикалии представляют собой быстро испаряющиеся реагенты, поэтому сложно однозначно определить место начало утечки и количество проникших в почву химикалий, сообщил в четверг BNS представитель фирмы логистики EVR Cargo.

В среду в порту Мууга жидкость была перекачана в другие емкости под наблюдением Инспекции окружающей среды, представителей фирмы EVR Cargo и получателей груза, которые замеряли потери.

Во вторник эшелон, в котором произошла утечка, был проверен в Тапа комиссией специалистов, в ходе проверки таможенные пломбы были сняты, а груз перепроверен несколько раз, вероятность возможной дополнительной протечки была сведена к минимуму. Во вторник вечером эшелон из 36 цистерн и четырех полувагонов вышел отправится из Тапа в Мууга. Движение поезда контролировал диспетчер железной дороги Eesti Raudtee.

Как сообщили из EVR Cargo, жидкий груз перевозится вагонами, арендованными клиентом. Ни собственником вагонов, ни предприятием, предоставившим эти вагоны в аренду, EVR Cargo не является.

Инспекция окружающей среды во вторник начала уголовное расследование в связи с произошедшей в понедельник на железнодорожных станциях Сонда и Тапа в Ида- Вирумаа утечкой токсичного сольвента из двух цистерн, сообщил BNS пресс-секретарь инспекции.

Уголовное дело возбуждено на основании статьи Пенитенциарного кодекса о нарушении по неосторожности требований к хранению химикалий и опасных отходов. Дело ведет Вируская окружная прокуратура.