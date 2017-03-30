Бывшего президента Южной Кореи арестовали по делу о коррупции

В Сеуле суд арестовал бывшего президента страны Пак Кын Хе, которая была отстранена от власти в связи с подозрениями в коррупции.

Прокуратура обвиняет Пак во взяточничестве, злоупотреблении властью и разглашению государственной тайны, передает meduza.io.

Заседание, по итогам которого было принято решение, продлилось почти девять часов, сообщает агентство Yonhap.

Пак Кын Хе была отстранена от власти в результате коррупционного скандала, связанного с ее ближайшей подругой Цой Сун Силь. Осенью 2016 года местые СМИ сообщили, что она фактически контролировала работу главы государства и имела доступ к секретной информации.

После публикаций в Южной Корее начались массовые акции протеста, участники которых потребовали отставки президента.

Началось расследование, в ходе которого были арестованы Цой, а также двое бывших помощников Пак Кын Хе.

В феврале 2017 года был арестован вице-президент и фактический глава Samsung Ли Чжэ Ён. Следствие считает, что он платил Цой Сун Силь за покровительство; сам он настаивает, что стал жертвой вымогательства.