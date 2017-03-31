Главы МИД стран НАТО встретятся в Брюсселе

Министры иностранных дел стран-членов НАТО в пятницу проведут встречу в Брюсселе, на которой планируется обсудить расходы на оборону, позицию по России, помощь Украине и борьбу с терроризмом.

Во встрече примет участие и новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который впервые будет участвовать в такой встрече, сообщили в пятницу, 31 марта, утренние теленовости ETV+.

Комментируя визит Тиллерсона, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал это "ясным сигналом транс-атлантического единства и важности, которую США придают европейской безопасности".

В первой половине дня министры обсудят, в том числе, рост расходов на оборону и их справедливое распределение между союзниками. Эти вопросы стали главной темой и на заседании министров обороны альянса в феврале.

Первоначально встречу глав МИД членов НАТО планировалось провести в первых числах апреля, но ее перенесли на более раннюю дату из-за Рекса Тиллерсона, который в начале следующего месяца должен будет находиться в США в связи с визитом в Вашингтон главы КНР Си Цзиньпина.