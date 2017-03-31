Отстранение Асада от власти перестало быть приоритетом внешней политики США

Смещение Башара Асада с поста президента Сирии больше не является главной целью американской политики в этой стране.

Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, сообщила в пятницу, 31 марта, служба новостей "Радио 4".

По ее словам, главным приоритетом для американцев станет поиск возможностей изменения жизни сирийцев к лучшему. Хейли пояснила, что именно такая политика будет проводиться при президенте Дональде Трампе, тогда как его предшественник Барак Обама добивался смещения Асада.

По мнению аналитиков, позиции Башара Асада в Сирии в настоящее время укрепились благодаря поддержке со стороны России.